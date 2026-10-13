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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

طعيمة يرد على منتقديه بعد دعمه للسعودية: «بعبر عن مشاعري»

امير طعيمة
امير طعيمة
يمنى عبد الظاهر

رد الشاعر الغنائي أمير طعيمة على الانتقادات التي تعرض لها عقب إعلانه دعمه للمملكة العربية السعودية، موضحًا أن موقفه نابع من مشاعره الشخصية ورغبته في التعبير عن مساندته للمملكة، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.

وكتب أمير طعيمة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ردًا على بعض التعليقات التي تلقاها: «ردًا على بعض التعليقات العجيبة وغير المفهومة، أنا مش عامل بيان رسمي، أنا بعبر عن مشاعري ومساندتي لأرض الحرمين الشريفين، أرض النبي وآله وصحابته الكرام».

وأكد الشاعر أمير طعيمة من خلال منشوره أن ما كتبه يأتي تعبيرًا عن مشاعره وقناعته الشخصية، وليس في إطار إصدار بيان رسمي، وذلك بعد الجدل الذي أُثير حول موقفه الداعم للسعودية


وتابع أمير: «المبادرة انا لم أبدأها والالاف وربما مئات الآلاف من الشعب المصري ومنهم شخصيات عامة قاموا بعرض منازلهم لاستضافة من تعثر سفرهم.. وشأني شأنهم نعلم ان المملكة العربية السعودية بالتأكيد ليست في حاجة لأماكن لرعاياها الذين تعثر سفرهم».

وأضاف: «لكنه واجب ومشاركة حتى وإن لم تنفذ على أرض الواقع فهي تعبير عن المشاركة والاتحاد مع المملكة العربية السعودية».

ومؤخرًا، أعلن الشاعر الغنائي أمير طعيمة، عن مبادرة إنسانية داعمة للمواطنين السعوديين المتواجدين في مصر الذين واجهوا صعوبات في العودة إلى بلادهم، حيث قرر وضع كافة إمكانياته المادية تحت تصرف السفارة لتلبية احتياجاتهم.

ونشر طعيمة عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» (X) رسالة تضامن بدأها بـ «حفظ الله السعودية»، مضيفاً: «أضع نفسي وجميع ممتلكاتي وأموالي في مصر تحت تصرّف السفارة السعودية، دعمًا ومساندةً للمواطنين السعوديين الذين تعذّر عليهم السفر».

وتابع أمير طعيمة: «واستعدادًا لتقديم كل ما أستطيع لتيسير إقامتهم وتلبية احتياجاتهم.. وليس هذا البيان سعيًا وراء مكسب أو انتظارًا لمقابل، بل هو تعبير عن حقيقة راسخة في نفسي، وموقف نابع من القلب».

الشاعر الغنائي أمير طعيمة للمملكة العربية السعودية بيان رسمي الحرمين الشريفين للمواطنين السعوديين الشاعر الغنائي

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