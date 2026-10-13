قيادي بمستقبل وطن: أمن السعودية جزء من أمن المنطقة.. ومصر تقف إلى جانب أشقائها

أكد الدكتور وليد التايب، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن التطورات التي تشهدها المنطقة تفرض ضرورة تعزيز التضامن العربي وتكثيف التنسيق المشترك، مشددًا على أن أمن واستقرار المملكة العربية السعودية يمثلان ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة العربية بأكملها.

مصر تنطلق في مواقفها من ثوابت راسخة

وقال "التايب"، في تصريحات له اليوم، إن مصر تنطلق في مواقفها من ثوابت راسخة تقوم على دعم الأشقاء العرب، والحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها وسلامة أراضيها، مؤكدًا أن العلاقات المصرية السعودية تمثل ركيزة مهمة للعمل العربي المشترك، في ظل ما تواجهه المنطقة من تحديات أمنية وسياسية متلاحقة.

وأضاف الدكتور وليد التايب، أن المرحلة الراهنة تتطلب تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية، والعمل على احتواء التوترات بما يحفظ أمن الشعوب ومقدرات الدول، ويحول دون اتساع دائرة الصراعات، مشيرًا إلى أن استقرار المنطقة مسؤولية مشتركة تستوجب تنسيق الجهود بين الدول العربية.

دعم مصر لأشقائها العرب

وشدد القيادي بحزب مستقبل وطن ، على أن دعم مصر لأشقائها العرب يعكس موقفًا ثابتًا يقوم على التضامن والتعاون واحترام سيادة الدول، مؤكدًا أهمية التحرك المشترك لحماية المدنيين، وصون حقوق الإنسان، والحد من التداعيات الإنسانية للأزمات التي تشهدها المنطقة.

كما أكد على أن وحدة الصف العربي تمثل ضرورة ملحة في هذه المرحلة الدقيقة، وأن تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية يظل أحد أهم المسارات للحفاظ على الأمن والاستقرار، ودعم فرص السلام والتنمية، وتحقيق تطلعات الشعوب العربية.