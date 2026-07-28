شيكو يشارك لقطات من عطلته الصيفية برفقة عمرو دياب وأمير طعيمة

شارك الفنان شيكو جمهوره أحدث صوره من أجواء عطلته الصيفية، عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستجرام”، حيث ظهر برفقة عدد من أصدقائه في الساحل الشمالي.

وضمت الصور الهضبة عمرو دياب والملحن أمير طعيمة، في أجواء صيفية اتسمت بالمرح والاسترخاء، ونالت تفاعلًا واسعًا من متابعيه.

وعلق شيكو على الصور بتعليق طريف، كتب فيه: “الأبيض شكله علينا خطير وعسل خالص”.

ومن ناحية أخرى تمكنت أغنية جيتلك للفنان عمرو دياب ، من تخطي حاجز المليون مشاهدة، وذلك بعد طرحها بـ 24 ساعة فقط، عبر منصة يوتيوب.

وتصدر عمرو دياب قائمة الأعلى استماعًا على منصة أنغامي الموسيقية وذلك بعد طرح ألبومه الجديد "حبيتك" وجاءت أغنية "لولا البنات" في المركز الأول، تلتها أغاني "حبيتك" و "جيتلك" و "الألوان".

من جانبه أعرب الشاعر أمير طعيمة عن سعادته بالمشاركة في ألبوم "حبيتك" للفنان عمرو دياب من خلال أغنيتي "حبيتك" و"أنا معاك"، قائلًا: "أنا مبسوط جدًا بهما، واشتغلنا الصيف اللي فات، وده والحمد له رجعنا نشتغل بقوة منذ العام الماضي والألبوم الأخير".