أذربيجان تقدم تعازيها للسعودية في ضحايا الاعتداءات الأخيرة على المنشآت المدنية

قدمت أذربيجان أحر التعازي إلى حكومة المملكة العربية السعودية وشعبها ولأسر الضحايا الذين فقدوا أرواحهم جراء الاعتداءات الأخيرة التي استهدفت البنى التحتية المدنية في المملكة.

وأعربت وزارة الخارجية الأذربيجانية، في منشور عبر حسابها الرسمي على موقع "إكس" اليوم "الثلاثاء"، عن تمنياتها بالشفاء التام والعاجل لجميع المصابين جراء هذه الاعتداءات؛ ولأسر الضحايا بالصبر والسلوان في أعقاب هذه الخسارة المأساوية.

كانت الهيئة العامة السعودية للطيران المدني قد أعلنت تعرض مرافق الطيران المدني بالمملكة لاعتداءات سافرة تسببت في حدوث أضرار مادية وبشرية على مدار الأيام القليلة الماضية؛ كان من بينها هجوم استهدف مطار الملك خالد الدولي بالرياض يوم السبت الماضي وأسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة 309 أشخاص آخرين.