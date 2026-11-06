انتحل صفة فتاة واستدرج ضحاياه.. التحقيق مع متهم بابتزاز المواطنين بمصر القديمة

تباشر النيابة العامة التحقيق مع المتهم بإدارة صفحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انتحل من خلالها صفة فتاة للترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة، واستدراج المواطنين للنصب عليهم وابتزازهم، بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة.

التحريات تكشف التفاصيل

وكشفت التحريات أن المتهم استخدم مواقع التواصل الاجتماعي لنشر مقاطع فيديو منتحلًا صفة فتاة، والترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب، بقصد استدراج راغبي التواصل وتصويرهم وابتزازهم عقب استجابتهم له.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبحوزته هاتف محمول، وبفحصه عُثر على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة، ونشر مقاطع الفيديو المشار إليها، واستخدامها في استدراج المواطنين وابتزازهم.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة للوقوف على ملابساتها.