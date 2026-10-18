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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

وكيل خارجية الشيوخ: تطورات المنطقة تفرض رفع الاستعداد لحماية حدود مصر

محمد مظلوم، عضو مجلس الشيوخ
محمد مظلوم، عضو مجلس الشيوخ
أميرة خلف

أكد النائب محمد مظلوم، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن المخاطر التي تواجه الحدود الجنوبية والغربية لمصر تسلط الضوء على التحديات الإقليمية الراهنة، وتؤكد ضرورة مواصلة التحركات الهادفة إلى حماية الأمن القومي المصري وصون مقدرات الدولة.

وأوضح مظلوم أن الأوضاع المتغيرة في المنطقة تستدعي تعزيز درجات الاستعداد واليقظة، ورفع كفاءة الجهات المعنية بتأمين الحدود، إلى جانب تكثيف التنسيق والتعاون لمواجهة أي تهديدات محتملة، بما يضمن الحفاظ على استقرار البلاد وسلامة أراضيها.

أمن الحدود المصرية مرتبط باستقرار المنطقة

وقال إن أمن الحدود المصرية يرتبط باستقرار المنطقة بأكملها، خاصة في ظل الاضطرابات والتحديات التي تشهدها بعض دول الجوار، وهو ما يتطلب تبني رؤية استراتيجية شاملة للتعامل مع التطورات الإقليمية، مع إعطاء الأولوية لحماية المصالح الوطنية.

وأضاف أن الحفاظ على الأمن القومي يمثل أساسًا رئيسيًا لاستمرار مسيرة التنمية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات، وتنفيذ المشروعات القومية التي تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين، مؤكدًا أن الاستقرار الأمني يوفر المناخ الملائم لتحقيق التنمية الشاملة.

وشدد وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ على أهمية رفع مستوى الوعي الوطني، والاعتماد على المصادر الموثوقة للمعلومات، وعدم الانسياق وراء الشائعات التي قد تستهدف إثارة القلق بين المواطنين، مؤكدًا أن حماية حدود مصر والحفاظ على أمنها القومي مسئولية مشتركة تتطلب تضافر الجهود ودعم تحركات الدولة للتعامل مع التحديات الإقليمية بحكمة وحزم.

محمد مظلوم لجنة العلاقات الخارجية الشيوخ السيسي السعودية

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