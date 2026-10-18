دينا شرف: تحية الرئيس السيسي العسكرية للأشقاء في الخليج تحمل رسالة واضحة بشأن أمن المنطقة

أكدت الإعلامية دينا شرف أن طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي من القوات المسلحة أداء التحية العسكرية للأشقاء في الخليج، خلال حفل تخرج الدفعة الأولى من الأكاديمية العسكرية المصرية، يعكس تقدير مصر لأشقائها ويحمل رسالة واضحة بشأن موقفها من أمن الخليج واستقراره.

وأوضحت دينا شرف، خلال تقديم برنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى المصرية، أن كلمة الرئيس السيسي خلال حفل التخرج تضمنت تأكيدًا على أن مصر لا تسعى إلى الحرب أو الهجوم على أي طرف، لكنها لا تقبل في الوقت نفسه تعرّض أمن المملكة العربية السعودية أو استقرارها لأي تهديد.

وأضافت أن الرئيس أكد استعداد مصر لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأشقاء والدفاع عنهم، إذا طُلب منها ذلك، مع التأكيد على ضرورة الحصول على تفويض من البرلمان المصري إذا استدعت الظروف ذلك.

وأشارت الإعلامية إلى أن الرسالة تعكس، بحسب طرحها، طبيعة العلاقات بين مصر وأشقائها العرب، معتبرة أنها لا تقتصر على العلاقات السياسية، بل تشمل المسؤولية والتضامن في أوقات الأزمات.

وأكدت أن مصر تتمسك بموقفها الداعم لأمن الخليج واستقراره، بالتوازي مع الدعوة إلى وقف الحرب والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، حفاظًا على أمن المنطقة واستقرار شعوبها.

واختتمت دينا شرف حديثها بالإشارة إلى أن موقف مصر الداعم لأمن الخليج يرتبط بما وصفته بنهج ثابت في العلاقات بين الجانبين، مستذكرة حديث الرئيس السيسي في بدايات حكمه عن عبارة «مسافة السكة»، باعتبارها تعبيرًا عن الاستعداد لدعم الأشقاء.