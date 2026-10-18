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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أصالة وشيرين تؤكدان دعم السعودية وتشيدان بموقف الرئيس السيسي

اصالة
اصالة
يمنى عبد الظاهر

حرصت الفنانة أصالة على التعبير عن اعتزازها بالعلاقات المصرية السعودية، عقب تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي أكد فيها التزام مصر بمساندة المملكة العربية السعودية والدفاع عنها، مشددة على أن الروابط بين البلدين تقوم على المحبة والأخوة والتاريخ المشترك، وذلك في منشور عبر حسابها على منصة «إكس».

وأكدت أصالة في رسالتها أن العلاقات بين مصر والسعودية أكبر من أن تختصرها الكلمات أو تتأثر بالمسافات، وكتبت: «بعض العلاقات لا تختصرها الكلمات، لأن جذورها أعمق من المواقف، وتاريخها أكبر من المسافات، السعودية ومصر حكاية أهل وأخوة ومحبة ممتدة تجمع شعبين عزيزين عبر كل هالسنوات، حفظ الله السعودية ومصر».

ومن جانبها، أبدت الفنانة شيرين عبدالوهاب تأييدها لموقف مصر الداعم للمملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أن تصريحات الرئيس السيسي تعكس تمسك الدولة المصرية بوحدة الصف العربي ومساندة الأشقاء في مواجهة التحديات، وذلك عبر منشور نشرته على حسابها بمنصة «إكس».

وشددت شيرين في رسالتها على أهمية التكاتف بين الدول العربية، قائلة: «انطلاقًا من بيان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتأكيدًا على موقف مصر الثابت في الوقوف إلى جانب الأشقاء بالمملكة العربية السعودية، فإن هذا الموقف الشجاع يعبر عن وجدان كل مصري يؤمن بوحدة الصف العربي وضرورة التضامن بين الأشقاء في مواجهة التحديات».


وأضافت: «نسأل الله عز وجل أن يحفظ المملكة العربية السعودية وقيادتها الحكيمة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولى عهده صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأن يحفظ الشعب السعودى الشقيق من كل سوء».

وأكدت شيرين أن مصر والسعودية ستظلان ركيزتين أساسيتين للأمن والاستقرار العربى، قائلة: «ستظل مصر والمملكة العربية السعودية، دائمًا وأبدًا، ركيزتين أساسيتين للأمن والاستقرار العربى، وواحتين للخير والسلام، ودرعًا وسيفًا للأمة العربية، يجمعهما تاريخ عريق من الأخوة والمواقف المشتركة والمصير الواحد».

الفنانة أصالة الرئيس عبدالفتاح السيسي المملكة العربية السعودية مصر والسعودية الفنانة شيرين

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