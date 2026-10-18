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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مقتل ضابطين سعوديين في تحطم مروحية استطلاع بنجران.. تفاصيل

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

أعلن  المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اللواء الركن تركي المالكي، مقتل ضابطين سعوديين إثر تحطم مروحية استطلاع تابعة للحرس الوطني السعودي في منطقة نجران، جنوب المملكة، نتيجة عطل فني.

وقال المتحدث باسم التحالف، إن المروحية التي تعرضت للتحطم من طراز AH-6i، مشيرًا إلى أنها سقطت داخل الأراضي السعودية.

وفي أعقاب الحادث، قدم تركي المالكي تعازيه إلى أسر الضابطين اللذين لقيا مصرعهما إثر تحطم المروحية، دون أن يتضمن الإعلان تفاصيل إضافية بشأن ملابسات الحادث.

كما نفى المالكي أن تكون الطائرة قد أسقطت من جانب جماعة الحوثي، وكتب على منصة إكس ردا على ادعاء المتحدث باسم الجماعة يحيى سريع إسقاطها: "تدعّي إسقاطها.. ستدخل الميدان قريبا.. تذكر شكلها فلا تنسى".

وفي وقت سابق، الأحد، أعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراض صاروخين أطلقهما الحوثيون باتجاه خميس مشيط، فضلا عن اعتراض مسيرة في منطقة الرياض.

وأوضح اللواء تركي المالكي، المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية، في منشور عبر منصة إكس، أنه تم اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون باتجاه خميس مشيط.

كما أعلنت الوزارة اعتراض وتدمير طائرة مسيرة في منطقة الرياض.

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