بعد تقبيل الرئيس السيسي رأسه.. رفعت حتاتة: الفريق «مجدي حتاتة» مثال مشرّف لكل الأجيال

علق اللواء رفعت حتاتة ممثل عائلة حتاتة، عن تقبيل الرئيس السيسي لرأس الفريق مجدي حتاتة وتوجيه التحية له في حفل الأكاديمية العسكرية.



وقال رفعت حتاتة في مداخلة هاتفية على القناة الأولى،:" فخورون بالفريق مجدي حتاتة لأنه مثال مشرف لكل الأجيال ".

وتابع رفعت حتاتة:" الفريق مجدي حتاتة تفرغ للعمل بالقوات المسلحة "، مضيفا:" الرئيس السيسي يحترم القادة القدامى بالقوات المسلحة وربنا يطول في عمره".

وفي لفتة وفاء قادها الرئيس عبد الفتاح السيسي حين قُبل رأس الفريق مجدى حتاتة خلال حفل تخرج دفعات جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية لعام 2026، وفى إطار ذلك نستعرض نبذه عن تاريخه.

لم تكن رحلة الفريق مجدي أنور رضوان حتاتة مجرد مسيرة ضابط تدرج في الرتب والمناصب داخل القوات المسلحة فقط، بل كانت رحلة رجل تشكلت خبراته في زمن الحروب، وصقلت شخصيته سنوات العمل داخل واحدة من أهم مؤسسات الدولة، حتى وصل إلى قمة هرم القيادة العسكرية رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة.