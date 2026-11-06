وفد من الأهلي يبحث مع مسئولي لايبزيج الألماني سبل التعاون وتبادل الخبرات

أ ش أ

حضر وفد من النادي الأهلي وشركة الأهلي لكرة القدم مباراة فريقي آر بي لايبزيج ومانشستر سيتي، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك في إطار الشراكة التسويقية بين النادي الأهلي وشركة ريد بُل.

وضم الوفد نيرة علي، الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، وأحمد حسام، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي وعضو شركة الكرة، ووائل زيادة.

وشهدت الزيارة عقد اجتماع بين مسؤولي النادي الأهلي ونظرائهم في نادي آر بي لايبزيج، لبحث سبل التعاون المشترك ومناقشة فرص تبادل الخبرات والاستفادة من تجارب المؤسستين خلال الفترة المقبلة.

وتأتي الزيارة في إطار تعزيز التعاون بين المؤسستين واستثمار الشراكة التسويقية التي وُقعت مؤخرًا بين النادي الأهلي وشركة ريد بُل، بما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون وتطوير منظومة العمل الرياضي والتجاري.