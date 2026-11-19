كشفت لامبورجيني رسميًا عن سيارتها الجديدة تيميراريو سبايدر، لتقدم نسخة مكشوفة من سيارتها الرياضية الهجينة، مع الاحتفاظ بالمنظومة الميكانيكية عالية الأداء المستخدمة في طراز الكوبيه.

لامبورجيني تيميراريو بسقف صلب كهربائي

يمثل السقف القابل للطي أبرز الاختلافات بين النسختين، إذ تعتمد تيميراريو سبايدر سقفًا صلبًا قابلًا للطي كهربائيًا، في سابقة ضمن تاريخ سيارات لامبورجيني التي تحمل اسم سبايدر.

وطورت الشركة آلية خاصة تعتمد على عشرة مشغلات كهربائية، تسمح بتحريك السقف وتخزينه في وضع رأسي خلف المقاعد، بدلًا من وضعه أفقيًا داخل الجزء الخلفي من السيارة.

لامبورجيني تيميراريو سبايدر

محرك V8 هجين ينتج 920 حصانًا

تعتمد السيارة على منظومة دفع هجينة عالية الأداء، تتكون من محرك V8 مزدوج التوربو بسعة 4.0 لتر، إلى جانب ثلاثة محركات كهربائية تعمل ضمن نظام دفع رباعي، وتبلغ القوة الإجمالية للمنظومة 920 حصانًا وفق معيار CV، بما يعادل نحو 907 أحصنة، بينما يصل عزم الدوران إلى 800 نيوتن متر.

لامبورجيني تيميراريو سبايدر

تسارع لامبورجيني تيميراريو سبايدر

تستطيع تيميراريو سبايدر الانطلاق من السكون إلى سرعة 100 كم في الساعة خلال 2.8 ثانية، كما تصل إلى 200 كم في الساعة خلال 7.3 ثانية، بينما تبلغ سرعتها القصوى 343 كم في الساعة، وتأتي هذه الأرقام مع نظام دفع رباعي كهربائي.

تصميم لامبورجيني تيميراريو سبايدر

لم تقتصر التغييرات على إزالة السقف وإضافة آلية الطي، بل شملت أيضًا تطوير الهيكل المصنوع من الألومنيوم، بهدف التعامل مع اختلاف توزيع الأحمال في النسخة المكشوفة.

وتشير لامبورجيني إلى تحقيق زيادة في صلابة الالتواء الساكنة بنسبة 6%، وصلابة الانحناء الديناميكية بنسبة 9%، وصلابة الالتواء الديناميكية بنسبة 6%، مقارنة بسيارة هوراكان سبايدر.

لامبورجيني تيميراريو سبايدر

كما أعادت لامبورجيني ضبط بعض العناصر المرتبطة بالراحة والتعامل مع الطريق، مع تحسين تدفق الهواء حول المقصورة عند فتح السقف، ويضم تجهيز السيارة نظامًا لتدفئة منطقة الرقبة والكتفين بثلاث درجات، إلى جانب مساحة تخزين أمامية تبلغ 112 لترًا.