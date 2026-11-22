كشف الطفل آدم وحيد عن كواليس لقائه مع وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، وذلك خلال مداخلة عبر تقنية «زووم» في برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، حيث تحدث عن الرسالة التي نقلها باسم أطفال مصر إلى العالم، للدعوة إلى إنهاء الحروب وتوفير الأمان للأطفال.

كواليس اللقاء ومطلب وقف الحروب

وأوضح آدم أنه شعر ببعض التوتر في بداية اللقاء، إلا أن وزير الخارجية كان لطيفًا معه وساعده على الهدوء، مشيرًا إلى أنه رغم علمه باللقاء قبلها بيوم واحد فقط، فإن أول ما حرص على إيصاله إلى الوزير هو معاناة الأطفال خارج مصر، الذين يعيشون ظروفًا قاسية للغاية.

وتساءل الطفل ببراءة عن ذنب طفل في الثالثة أو الرابعة من عمره يجد نفسه يحمل حطام منزل أو نافذة على ظهره، مؤكدًا أنه أراد إيصال صوته بضرورة وقف الحروب، ولافتًا إلى أن أبرز ما استفاده من نقاشه مع الوزير هو إدراكه أن «الدبلوماسية ليست مجرد كلام، بل هي فعل».

رسالة أطفال مصر ومواهب تهدرها الصراعات

وعن الرسالة التي سلمها للدكتور بدر عبد العاطي باسم أطفال مصر إلى العالم، أوضح آدم أنه أراد من خلالها تذكير العالم بأن هناك أطفالًا آخرين محرومون من حقهم في الحياة الطبيعية، في الوقت الذي ينعم فيه غيرهم بحياة مستقرة.

وأشار إلى أن كثيرًا من هؤلاء الأطفال قد يمتلكون مواهب كبيرة، لكنهم يعجزون عن إخراجها وتنميتها بسبب الحروب والظروف القاسية التي يعيشونها، داعيًا إلى إنهاء الصراعات وتوفير الأمان لكل أطفال العالم.