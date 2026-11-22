نظمت وزارة الموارد المائية والري، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، اليوم الأحد، ورشة عمل لقيادات الوزارة، بهدف تطوير الأداء المؤسسي، وتنمية مهارات القيادة والتواصل الفعّال، وتعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف قطاعات وإدارات الوزارة.



ومن خلال الجلسات النقاشية والأنشطة التفاعلية، ركز المشاركون على أهمية الاستماع الفعّال، والعمل الجماعي، وتحديد جوانب التطوير، وضمان دقة المعلومات لدعم اتخاذ القرارات السليمة.

وشملت أبرز مخرجات الورشة التأكيد على أهمية وجود رؤية مؤسسية مشتركة، ووضوح المسئوليات، وتعزيز التنسيق بين القطاعات، وتطوير آليات المتابعة والمساءلة.

وتكمن القيمة الحقيقية للورشة فيما يليها من خطوات، من خلال تحويل الأولويات المشتركة إلى ممارسات عملية، وتعزيز المساءلة، وضمان ترجمة الجهود الجماعية إلى نتائج ملموسة وقابلة للقياس.

وتستهدف وزارة الري نقل مخرجات الورشة والخبرات المكتسبة إلى فرق العمل بمختلف المستويات الإدارية والفنية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتحسين إدارة الموارد المائية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.