عاتب هشام نصر إبراهيم، نجل نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر الأسبق الراحل نصر إبراهيم، حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، بسبب غيابه عن افتتاح بطولة كأس الراحل نصر إبراهيم، التي أقيمت داخل النادي، رغم قربها من مكتبه، مؤكدًا أن الموقف أثار استياءه على المستوى الشخصي.

ونشر هشام نصر إبراهيم رسالة عتاب إلى حسين لبيب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قال فيها: «الكابتن حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، الذي طالما كنت أكنّ له كل الاحترام والتقدير. اليوم كان افتتاح بطولة كأس الراحل الكابتن نصر إبراهيم داخل نادي الزمالك، وعلى بُعد خمس دقائق سيرًا من مكتب حضرتك، ومع ذلك لم تحضر!».

وأضاف: «لا أعلم إن كانت هناك مشكلة شخصية مع الكابتن نصر إبراهيم، رغم يقيني بأن والدي لم يكن يومًا على خلاف مع أحد. أم أن الأمر يتعلق بعدم خوض حضرتك الانتخابات المقبلة؟ أتمنى ألا يكون هذا هو السبب، فالوفاء لرموز النادي يجب أن يكون بعيدًا عن أي حسابات انتخابية».

وتابع نجل نصر إبراهيم في رسالته: «تجاوزت في المرة الأولى عدم حضور حضرتك عزاء والدي، وحاولت أن ألتمس لك الأعذار، ولكن بعد موقف اليوم، أصبح الأمر بالنسبة لي شخصيًا للأسف».

وواصل عتابه لحسين لبيب قائلًا: «سامحني يا كابتن حسين، فأنا أتحدث اليوم بعتاب الابن، لا يستطيع أن يستوعب غياب رئيس نادي الزمالك عن عزاء والده، ثم غيابه مرة أخرى عن بطولة تُقام تكريمًا لاسمه وتاريخه داخل النادي الذي أفنى سنوات من عمره في خدمته، وحقق البطولات بقميصه، وظل عاشقًا له ومتواجدًا فيه حتى أيامه الأخيرة».

واختتم هشام نصر إبراهيم رسالته قائلًا: «لم نكن ننتظر من حضرتك تكريمًا بقدر ما كنا ننتظر موقفًا يليق باسم وتاريخ الكابتن نصر إبراهيم، ويليق بمنصب رئيس نادي الزمالك. فالمناصب زائلة، والمواقف لا تُنسى».