«عهدناك من المخلصين».. جماهير الزمالك تحيي ذكرى الراحل نصر إبراهيم في القمة 133

في لفتة وفاء كروية تعكس القيمة الكبيرة لرموز النادي؛ حرصت جماهير الزمالك المتواجدة في المدرجات خلال مواجهة القمة 133 أمام الأهلي، على توجيه رسالة خاصة وتكريما لروح نجم الفارس الأبيض الراحل، الكابتن نصر إبراهيم.

ورفعت الجماهير بنرات تحمل صورة نجم الزمالك السابق ومدربه الأسبق لقطاع الناشئين مع عبارة: "عهدناك من المخلصين.. رحم الله نصر إبراهيم"، لتخليد ذكراه والاعتراف بما قدمه للنادي طوال مسيرته كلاعب ومدرب، وسط حالة من التقدير والترحم من كافة الحضور في الاستاد.

تشكيل الزمالك



حراسة المرمى : مهدي سليمان.

خط الدفاع : محمود بنتايج – محمود حمدي "الونش" – محمد إسماعيل – عمر جابر.

خط الوسط : محمد شحاتة – أحمد ربيع – أحمد فتوح - عبد الله السعيد.

خط الهجوم : شيكو بانزا – أحمد شريف.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد ومصطفى الزناري ومحمود جهاد وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ومحمد فرج ومحمد حمد وناصر منسي وحسام أشرف وعدي الدباغ.