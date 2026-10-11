الأرصاد تحذر من أمطار رعدية في عدة مناطق .. خريطة كاملة

تشهد حالة الطقس في مصر غدًا الاثنين استمرار الأجواء الخريفية المستقرة في معظم المحافظات، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر، واحتمال امتدادها إلى أقصى جنوب الصعيد، وفقًا لتوقعات الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأوضحت منار غانم أن فرص سقوط الأمطار ستكون أقل مقارنة بما شهدته البلاد خلال اليومين الماضيين، مع استمرار الأمطار المؤثرة على مناطق من وسط وجنوب سيناء وجنوب محافظة البحر الأحمر، في ظل تأثر البلاد بامتداد منخفض البحر الأحمر.

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وأضافت أن درجات الحرارة ستظل حول معدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من العام، مع أجواء مائلة للحرارة نهارًا على عدد من المناطق، وشديدة الحرارة على جنوب الصعيد، بينما تميل الأجواء إلى الاعتدال ليلًا، مع الإحساس بالبرودة خلال ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر في أغلب المناطق.

ما المناطق المتوقع سقوط أمطار عليها غدًا في مصر؟

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من حلايب وشلاتين ومرسى علم وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، بالإضافة إلى مناطق من جنوب سيناء وخليج العقبة، مع احتمالية امتداد فرص سقوط الأمطار إلى مناطق من أقصى جنوب الصعيد.

وحذرت منار غانم من السحب الممطرة الرعدية التي قد تؤثر على هذه المناطق، مشددة على ضرورة توخي الحذر عند حدوث الظواهر الجوية المصاحبة لها، خاصة الرياح الهابطة وضربات البرق.

وأشارت إلى وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وقد تمتد هذه الفرص بصورة ضعيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة.

وأكدت أن الأمطار المتوقعة غدًا ستكون أقل من تلك التي شهدتها البلاد خلال اليومين الماضيين، إلا أن استمرار الأمطار المؤثرة على مناطق من وسط وجنوب سيناء وجنوب محافظة البحر الأحمر يستدعي الحذر، خاصة في المناطق التي تشهد سحبًا رعدية.

هل تنخفض درجات الحرارة في مصر خلال الأيام المقبلة؟

تستمر الأجواء الخريفية المستقرة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، مع تسجيل درجات الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى نحو 30 و31 درجة مئوية خلال ساعات النهار، وفقًا لتصريحات المتنبئ الجوي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية.

ومن المتوقع أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض اعتبارًا من يوم الخميس المقبل، سواء خلال فترات النهار أو الليل، على أن يكون الانخفاض طفيفًا خلال النهار، لكنه سيكون أكثر وضوحًا في الإحساس به خلال ساعات الليل.

وأوضحت منار غانم أن البلاد ستتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا اعتبارًا من يوم الأربعاء، وهو ما سيؤدي إلى زيادة فرص سقوط الأمطار على محافظات شمال البلاد، خاصة المناطق الساحلية.

وشددت على أهمية متابعة النشرات الجوية بصورة يومية خلال فصل الخريف، نظرًا لاحتمالية حدوث تغيرات في التنبؤات الجوية، وما قد يصاحبها من اختلافات في فرص سقوط الأمطار وشدة الظواهر الجوية المتوقعة.

كم تسجل درجات الحرارة في القاهرة غدًا؟

تتراوح درجة الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى بين 29 و30 درجة مئوية خلال ساعات النهار، ليسود طقس خريفي مائل للحرارة على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة إلى حار على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

أما خلال ساعات الليل، فتكون الأجواء معتدلة بعد غياب أشعة الشمس، وتميل إلى البرودة خلال ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر في أغلب المناطق، خاصة المدن الجديدة والأماكن المفتوحة.

وتتراوح درجات الحرارة الصغرى المتوقعة على القاهرة الكبرى بين 19 و20 درجة مئوية، بينما تتراوح في المدن الجديدة بين 17 و18 درجة مئوية.

وأكدت منار غانم أن الفارق الواضح بين درجات الحرارة خلال النهار والليل يجعل الإحساس بالبرودة ملحوظًا خلال الفترات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، وهو ما يستدعي الانتباه إلى طبيعة الملابس المناسبة عند الخروج في هذه الأوقات.

ما درجات الحرارة المتوقعة على السواحل الشمالية وجنوب الصعيد؟

أوضحت منار غانم أن درجات الحرارة العظمى خلال ساعات النهار ستتراوح بين 30 و32 درجة مئوية على السواحل الشمالية الغربية، وبين 28 و29 درجة مئوية على السواحل الشمالية الشرقية.

وفي محافظات جنوب البلاد، يستمر ارتفاع درجات الحرارة، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى في الأقصر وأسوان بين 36 و37 درجة مئوية، مع استمرار الأجواء شديدة الحرارة خلال ساعات النهار.

وأشارت إلى أن الانخفاض المتوقع في درجات الحرارة اعتبارًا من الخميس المقبل سيكون محدودًا خلال النهار، بينما سيكون محسوسًا بصورة أكبر خلال فترات الليل، مع استمرار أهمية مراعاة الفروق الحرارية بين ساعات النهار والليل.

هل توجد شبورة مائية على الطرق غدًا الاثنين؟

تشهد حالة الطقس غدًا الاثنين تكون الشبورة المائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية خلال فترات الصباح الباكر.

وأوضحت منار غانم أن الشبورة المائية ستتلاشى سريعًا مع سطوع أشعة الشمس، لكنها شددت على ضرورة القيادة بهدوء وحذر شديد خلال الفترات التي تتكون فيها الشبورة، تجنبًا للمخاطر الناتجة عن انخفاض الرؤية على الطرق.

كما رجحت حدوث نشاط نسبي للرياح خلال فترات المساء وساعات الليل على مناطق من القاهرة الكبرى وسيناء وجنوب البلاد، وهو ما قد يساعد على تلطيف الأجواء والإحساس بانخفاض درجات الحرارة، خاصة مع استمرار درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من العام.

تحذيرات الأرصاد الجوية بشأن الأمطار الرعدية

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من السحب الرعدية وما يصاحبها من ظواهر جوية، خاصة الرياح الهابطة وضربات البرق، داعية المواطنين إلى توخي الحذر في المناطق التي تشهد هذه الظواهر.

ونصحت منار غانم المواطنين بالانتباه إلى اختيار الملابس المناسبة للتقلبات الحرارية، مع الاستمرار في ارتداء الملابس الصيفية خلال النهار، واصطحاب قطعة ملابس إضافية خلال فترات الليل والصباح الباكر لمواجهة الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة.

كما أكدت ضرورة متابعة النشرات الجوية بانتظام، لا سيما مع توقع زيادة فرص سقوط الأمطار على محافظات شمال البلاد اعتبارًا من الأربعاء المقبل، بالتزامن مع تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وتعكس التوقعات استمرار الأجواء الخريفية مع اختلاف درجات الحرارة وفرص الأمطار من منطقة إلى أخرى، ما يجعل متابعة تحديثات الطقس والالتزام بإرشادات السلامة على الطرق أمرًا ضروريًا خلال الأيام المقبلة.