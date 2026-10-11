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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصر والسعودية وتركيا وباكستان: هجمات الحوثيين على المملكة تهدد أمن المنطقة

بيان رباعي مصري سعودي تركي باكستاني
بيان رباعي مصري سعودي تركي باكستاني
فرناس حفظي

أدانت المجموعة الرباعية، التي تضم المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية وتركيا وباكستان، بأشد العبارات الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي على المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الهجمات التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي في الرياض، وأسفرت عن سقوط قتلى ومصابين من المدنيين، فضلًا عن إلحاق أضرار بالبنية التحتية والمنشآت المدنية.

وأكدت المجموعة، في بيان مشترك نقلته وكالة الأنباء السعودية «واس»، أن هذه الهجمات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واعتداءً على سيادة المملكة ووحدة أراضيها، فضلًا عن كونها تهديدًا مباشرًا لأمنها واستقرارها وسلامة المدنيين.

وشددت على أن التصعيد الحوثي لا يمكن تبريره أو قبوله تحت أي ذريعة، مجددةً تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية ودعمها الإجراءات والتدابير المشروعة التي تتخذها للتصدي للهجمات وردع مصادر التهديد ومنع تكرارها.

وأكد البيان أن هذه التدابير تأتي في إطار الدفاع عن أمن المملكة وسيادتها ووحدة أراضيها، وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها، بما يتفق مع ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي.

وحمّلت المجموعة الرباعية جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن الهجمات وتداعياتها التي تهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين، مطالبةً بالوقف الفوري وغير المشروط لجميع هذه الهجمات.

المجموعة الرباعية المملكة العربية السعودية تركيا مصر باكستان جماعة الحوثي

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