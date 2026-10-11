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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الحوثيون يعلنون تنفيذ 4 عمليات استهدفت مطاري الرياض والدمام ومنشأة لأرامكو بالسعودية

عمليات حوثية
عمليات حوثية
ملك ريان

أعلنت جماعة الحوثيين في اليمن، اليوم الأحد 11 أكتوبر 2026، تنفيذ أربع عمليات عسكرية استهدفت منشآت حيوية داخل المملكة العربية السعودية، شملت مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة الرياض، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، إلى جانب منشآت نفطية تابعة لشركة أرامكو في المنطقة الشرقية.

ووفقًا لبيان منسوب إلى المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، استخدمت الجماعة صواريخ باليستية ومجنحة وطائرات مسيرة في تنفيذ العمليات، مؤكدة استهداف مطار الملك خالد على عدة مراحل، ومطار الملك فهد بالدمام، بالإضافة إلى محطة غازية ومعمل نفطي تابعين لشركة أرامكو.

وزعمت الجماعة أن الهجمات تسببت في تعطيل حركة الملاحة الجوية واندلاع حرائق داخل بعض المنشآت النفطية المستهدفة، وهي ادعاءات لم يتسن التأكد من تفاصيلها بصورة مستقلة.

وفي المقابل، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي استهدف محافظة الخرج، إلى جانب إسقاط طائرة مسيرة في المنطقة الشرقية، كما أكد سقوط مقذوف في محيط مطار الملك فهد الدولي بالدمام.

وتأتي هذه التطورات عقب الهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي بالرياض، السبت، وأسفر بحسب الهيئة العامة للطيران المدني السعودية عن وفاة 12 شخصًا وإصابة 309 آخرين، فضلًا عن أضرار مادية يجري حصرها.

ويثير استهداف المطارات والمنشآت النفطية مخاوف متزايدة بشأن سلامة حركة الطيران المدني وأمن البنية التحتية للطاقة، في ظل استمرار التصعيد العسكري بين الحوثيين والسعودية، وترقب تطورات الأوضاع الميدانية خلال الساعات المقب


 

الحوثيون السعودية مطار الملك خالد أرامكو مطار الملك فهد

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