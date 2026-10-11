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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فرانس برس: دوي انفجارين جديدين يهز العاصمة السعودية الرياض

انفجارات الرياض
انفجارات الرياض
ملك ريان

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية “فرانس برس”، اليوم الأحد 11 أكتوبر 2026، بسماع دوي انفجارين جديدين في العاصمة السعودية الرياض، في تطور يأتي بالتزامن مع تصاعد المواجهات العسكرية بين السعودية وجماعة الحوثيين في اليمن.

ولم تتضح حتى الآن طبيعة الانفجارين أو المواقع التي شهدهما، كما لم ترد معلومات مؤكدة بشأن وقوع إصابات أو خسائر مادية نتيجة الانفجارين الجديدين.

وتأتي هذه التطورات؛ بعد سلسلة من الهجمات التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي بالرياض، حيث أعلنت السلطات السعودية مقتل 12 شخصًا وإصابة أكثر من 300 آخرين جراء هجوم وقع أمس السبت.

وفي سياق متصل، أعلن التحالف بقيادة السعودية تعرض المطار لهجوم جديد اليوم الأحد بمقذوف مجهول، تسبب في اندلاع حريق، فيما تمكنت الدفاعات الجوية السعودية من اعتراض وتدمير صاروخ كروز في محيط المطار.

وجددت جماعة الحوثيين تحذيراتها لشركات الطيران والمسافرين من استخدام المطارات والأجواء السعودية، في ظل استمرار العمليات العسكرية وتصاعد حدة التوترات.

وتثير هذه التطورات، مخاوف من اتساع نطاق المواجهات العسكرية في المنطقة، وسط ترقب لصدور بيانات رسمية تكشف ملابسات الانفجارين الأخيرين في العاصمة الرياض. 

فرانس برس الرياض السعودية الحوثيون افجارات الرياض

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