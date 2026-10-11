قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مباراة القمة 133.. منصف بقرار يحرز الهدف الثاني للأهلي في شباك الزمالك
غارات جوية تستهدف معسكرات الحوثيين في محافظة تعز
الأرصاد: حالة من عدم الاستقرار من الأربعاء حتى الجمعة.. وأمطار متفاوتة الشدة واضطراب الملاحة
السعودية تعلن تعرض مطار الملك فهد الدولي بالدمام لاعتداء وتقييم الأضرار
مصطفى شوبير ينقذ مرمى الأهلي.. خطأ من زيزو يمنح الزمالك فرصة خطيرة
وزير الخارجية يبحث مع نظيرته اليمنية مستجدات الأحداث ويؤكد على موقف مصر من دعم وحدة البلاد
من مقاعد الدراسة لجلسات الكيماوي.. آية تهزم السرطان بعد معاناة 10 سنوات
الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوكراني: نريد وقف إطلاق نار غير مشروط من روسيا
نقابة الموسيقيين تستدعي عمر كمال للتحقيق بسبب "خمور وحشيش"
الجوهري يكشف آخر تطورات حالة المصابين في حادث مطار الرياض وكواليس نقل جثمان المضيفة عزة لمصر
شاومي سكاي نوماد تستعد للانطلاق بهذه الأسعار.. عالميًا
عن إستهداف مطار الملك خالد.. الجزائر: انتهاك صارخ لكل الأعراف الدولية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أستاذ علوم سياسية: مصر تتبنى دوائر جديدة في سياستها الخارجية لتعزيز علاقاتها مع آسيا وشرق المتوسط

طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية
طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية
محمود زيدان

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن السياسة الخارجية المصرية شهدت توسعًا في دوائر تحركها خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال الانفتاح على مناطق ودول جديدة، بما يعزز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا ويفتح آفاقًا أوسع للتعاون السياسي والاقتصادي والتكنولوجي.

وأوضح فهمي، خلال لقائه مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج «الحياة اليوم»، أن السياسة الخارجية المصرية استندت تاريخيًا إلى دوائر تقليدية، شملت الدائرة العربية والإسلامية والإفريقية، إلى جانب سياسة عدم الانحياز، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية شهدت إضافة دوائر جديدة إلى هذه المنظومة، من بينها شرق المتوسط والتوجه شرقًا نحو الدول الآسيوية التي تربط مصر بها علاقات تاريخية ممتدة.

وأضاف أن هذا التوجه يستند إلى رصيد من العلاقات التاريخية والمصالح المشتركة، مؤكدًا أن مصر تسعى إلى تطوير علاقاتها مع دول لا توجد معها خصومات تاريخية، والعمل على توسيع مجالات التعاون معها بما يتناسب مع المتغيرات الدولية والإقليمية.

وأشار أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إلى أن التحركات المصرية لا تقتصر على الجانب السياسي، بل تمتد إلى تعزيز الحضور الاقتصادي والتنموي، لافتًا إلى الانفتاح على دول آسيوية، من بينها كوريا الجنوبية وماليزيا وإندونيسيا والصين والهند، فضلًا عن الاهتمام بالتعاون مع تجمعات اقتصادية مثل مجموعة «بريكس».

وأوضح فهمي أن العلاقات مع هذه الدول تتيح فرصًا جديدة للتعاون في مجالات متعددة، تشمل ريادة الأعمال والتنمية المستدامة والابتكار والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، إلى جانب المجالات التقليدية للتعاون الاقتصادي والتجاري.

ولفت إلى أن بعض الدول التي تسعى مصر إلى تعزيز علاقاتها معها ترتبط بدورها بعلاقات مع أطراف إقليمية مختلفة، مؤكدًا أن ذلك أمر طبيعي في ظل تشابك المصالح وتغير طبيعة العلاقات الدولية، وأن التحرك المصري يستند إلى رؤية تسعى إلى تحقيق المصالح الوطنية والاستفادة من الفرص المتاحة.

وفي سياق متصل، أشار فهمي إلى أن التعاون مع الدول الآسيوية قد يتخذ أشكالًا أكثر عمقًا، من خلال مشروعات تعليمية وتكنولوجية واقتصادية، موضحًا أن هناك اهتمامًا بإقامة مؤسسات تعليمية ومشروعات اقتصادية داخل مصر، بما يعكس اتساع نطاق الشراكة وتنوع مجالاتها.

طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية طارق فهمي أستاذ علوم سياسية الدكتور طارق فهمي أخبار توك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

تنبيه عاجل من السفارة السعودية بالقاهرة لمواطنيها بسبب تطورات حركة الطيران

الأهلي والزمالك

مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر الآن.. الموعد وطرق المشاهدة أونلاين

إيطاليا

رابط التقديم.. إيطاليا تفتح باب استقدام 165 ألف عامل أجنبي في 2027

الاهلي

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في الدوري

محمد عبدالناصر

الأهلي يحول القسط الأول من صفقة محمد عبدالناصر خلال أيام

عزة رمزي

أول صورة لمضيفة الطيران المصرية شهيدة هجوم مطار الرياض

محافظة البحيرة

تفاصيل رحيل المضيفة المصرية عزة رمزي في هجوم مطار الرياض

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب ترتفع مجددا.. كم وصل عيار 21 الآن؟

ترشيحاتنا

238 ولادة في شهر واحد.. مستشفى طيبة التخصصي بالأقصر تواصل تقديم خدماتها للأمهات وحديثي الولادة

238 ولادة في شهر واحد.. مستشفى طيبة التخصصي بالأقصر تواصل تقديم خدماتها للأمهات وحديثي الولادة

منتدى الحوار العالمي السابع لرؤساء البلديات

محافظ سوهاج: المنتدى العالمي لرؤساء البلديات بالصين يفتح آفاقًا جديدة للتعاون في الحفاظ على التراث

محافظ دمياط

محافظ دمياط يوجه بسرعة الانتهاء من الإجراءات الخاصة بطلبات التقنين واسترداد أراضي الدولة

بالصور

جمال شعبان يكشف سبب وفاة كابتن خالد مرسي المفاجئة داخل الجيم.. ترك رضيعة عمرها 7 أشهر

جمال شعبان
جمال شعبان
جمال شعبان

طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية

طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية تصلح للفطار والعشاء
طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية تصلح للفطار والعشاء
طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية تصلح للفطار والعشاء

كنز لصحتك .. أهمية تناول الجوافة يومياً؟

اهمية تناول الجوافة فى اليوم؟
اهمية تناول الجوافة فى اليوم؟
اهمية تناول الجوافة فى اليوم؟

أضرار المشروم النيئ.. هل طريقة تناوله تؤثر على سلامتك؟

أضرار المشروم النيئ.. هل طريقة تناوله تؤثر على سلامتك؟
أضرار المشروم النيئ.. هل طريقة تناوله تؤثر على سلامتك؟
أضرار المشروم النيئ.. هل طريقة تناوله تؤثر على سلامتك؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: حين يتحول الكفن إلى وعد بالحياة.. البداري تنتصر للإنسان

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: سوق بـ45 مليار جنيه.. هل تصبح المكملات الغذائية قاطرة التصدير المصرية؟

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: وسط اضطرابات الشرق الأوسط.. لماذا تتحرك مصر بقوة نحو آسيا؟

د. مجدي بدران

د. مجدى بدران يكتب: كيف يعزّز المشي المناعة ويحفّز الإبداع؟

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الشارقة وصناعة المعرفة

المزيد