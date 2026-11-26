أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء تسليم دفعة جديدة من قطع الأراضي المضافة بمدينة العبور الجديدة، بإجمالي 435 قطعة أرض بالمجاورة رقم (3) بالحي الـ28، للمواطنين من أعضاء جمعية الأمل "سابقًا"، الذين سبق تسكينهم وفقًا للقرعة العلنية التي أُجريت بالمدينة، اعتبارًا من 6 ديسمبر المقبل.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، حرص الوزارة على استكمال إجراءات تسليم قطع الأراضي للمواطنين بمدينة العبور الجديدة، ممن سبق تسكينهم ضمن إجراءات تقنين أوضاع الأراضي، بما يضمن حصول المواطنين على حقوقهم، وتحقيق الاستقرار لهم، موضحةً أن تسليم الأراضي يمثل خطوة مهمة في استكمال مسار تقنين الأوضاع وتحقيق الاستقرار العمراني بالمدينة، ومشددةً على ضرورة تيسير الإجراءات أمام المواطنين.

وفي هذا السياق، أوضح المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أن أعمال التسليم ستبدأ اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 6 ديسمبر 2026، وتستمر حتى يوم الاثنين الموافق 11 يناير 2027، وفقًا لجدول زمني محدد، يتضمن توزيع المواطنين على أيام التسليم طبقًا لأرقام البلوكات والقطع، بما يضمن انتظام عملية التسليم وتيسير الإجراءات على المواطنين.

وأضاف رئيس الجهاز، أن التسليم سيبدأ يوم الأحد 6 ديسمبر للمواطنين أصحاب القطع من 1 إلى 26 بالبلوك رقم (28301)، ويوم الاثنين 7 ديسمبر للقطع من 27 إلى 53 بالبلوك نفسه، ويوم الثلاثاء 8 ديسمبر للقطع من 1 إلى 21 بالبلوك رقم (28302)، ويوم الأربعاء 9 ديسمبر للقطع من 22 إلى 42 بالبلوك ذاته، ويوم الخميس 10 ديسمبر لمن تخلفوا عن الاستلام في المواعيد المحددة لهم.

وأشار إلى استكمال أعمال التسليم يوم الأحد 13 ديسمبر للقطع من 1 إلى 24 بالبلوك رقم (28303)، ويوم الاثنين 14 ديسمبر للقطع من 25 إلى 47 بالبلوك نفسه، ويوم الثلاثاء 15 ديسمبر للقطع من 1 إلى 21 بالبلوك رقم (28304)، ويوم الأربعاء 16 ديسمبر للقطع من 22 إلى 44 بالبلوك ذاته، ويوم الخميس 17 ديسمبر لمن تخلفوا عن الاستلام في المواعيد المحددة لهم.

ومن المقرر أن يتم يوم الأحد 20 ديسمبر تسليم القطع من 45 إلى 63 بالبلوك (28304)، ويوم الاثنين 21 ديسمبر القطع من 1 إلى 6 بالبلوك رقم (28305).

وتابع رئيس الجهاز أن مواعيد التسليم تتضمن يوم الثلاثاء 22 ديسمبر للقطع من 1 إلى 22 بالبلوك رقم (28306)، ويوم الأربعاء 23 ديسمبر للقطع من 1 إلى 14 بالبلوك رقم (28307)، على أن يكون الخميس 24 ديسمبر لمن تخلفوا عن الاستلام في المواعيد المحددة لهم.

وفي يوم الأحد 27 ديسمبر سيكون مخصص لتسليم القطع من 15 إلى 28 بالبلوك رقم (28307) ، ويوم الاثنين 28 ديسمبر للقطع من 1 إلى 22 بالبلوك رقم (28308)، ويوم الثلاثاء 29 ديسمبر للقطع من 1 إلى 20 بالبلوك رقم (28309)، ويوم الأربعاء 30 ديسمبر للقطع من 1 إلى 15 بالبلوك رقم (28310)، على أن يخصص يوم الخميس 31 ديسمبر لمن تخلفوا عن الاستلام في المواعيد المحددة لهم.

وأضاف أنه سيتم استكمال التسليم خلال شهر يناير 2027، حيث تم تحديد يوم الأحد 3 يناير لتسليم القطع من 16 إلى 30 بالبلوك رقم (28310)، ويوم الاثنين 4 يناير للقطع من 1 إلى 23 بالبلوك رقم (28311)، ويوم الثلاثاء 5 يناير للقطع من 1 إلى 22 بالبلوك رقم (28312)، ويوم الأربعاء 6 يناير للقطع من 1 إلى 20 بالبلوك رقم (28313)، ويوم الأحد 10 يناير للقطع من رقم 1 إلى رقم 18 بالبلوك رقم (28314)، ويوم الاثنين 11 يناير للقطع من 19 إلى 37 بالبلوك نفسه، على أن يخصص يوم الثلاثاء 12 يناير 2027 لمن تخلفوا عن الاستلام في المواعيد المحددة لهم.

وأكد المهندس محمود مراد ضرورة التزام المواطنين بالمواعيد المقررة، وحضور صاحب الشأن بنفسه في موعد الاستلام المحدد، مع إحضار المستندات المطلوبة، والتي تشمل أصل عقد البيع، وأصل إيصال سداد الدفعة المقدمة، وأصل وصورة بطاقة الرقم القومي سارية، ومستندات تسلسل الملكية، وإخطار التخصيص؛ وذلك لاستكمال إجراءات التسليم.