ماذا يقصد بها.. لقطة خاصة من أفشة لحظه وصوله أرض ملعب مباراة القمة

التقطت عدسات كاميرا صدي البلد لقطة خاصة لصانع ألعاب الأهلي محمد مجدي "أفشة" فور وصوله إلى أرضية ستاد القاهرة لمعاينة الملعب قبل انطلاق مباراة القمة أمام الزمالك.

وظهر أفشة بمعنويات مرتفعة وحالة من الهدوء والتركيز، حيث وجه "غمزة" حماسية وابتسامة لعدسات المصورين والجماهير الحاضرة، في لقطة تعكس أجواء الثقة والجاهزية النفسية التي يدخل بها صانع ألعاب الفريق الأحمر اللقاء المرتق

تشكيل الزمالك



حراسة المرمى : مهدي سليمان.

خط الدفاع : محمود بنتايج – محمود حمدي "الونش" – محمد إسماعيل – عمر جابر.

خط الوسط : محمد شحاتة – أحمد ربيع – أحمد فتوح - عبد الله السعيد.

خط الهجوم : شيكو بانزا – أحمد شريف.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد ومصطفى الزناري ومحمود جهاد وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ومحمد فرج ومحمد حمد وناصر منسي وحسام أشرف وعدي الدباغ.