صدى البلد ينشر أسماء 7 متوفين و12 مصابا في حادث الطريق الزراعي السريع بقها

شهد الطريق الزراعي السريع «مصر – إسكندرية» أعلى كوبري قها بمحافظة القليوبية، في الاتجاه المؤدي إلى القاهرة، حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل، أسفر عن مصرع 7 أشخاص وإصابة 12 آخرين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وضمت قائمة المتوفين، وفقًا للبيانات الواردة، كلًا من: هناء بدر عبد المقصود، 57 عامًا، من دار السلام بالقاهرة، وسهام بدر عبد المقصود، 50 عامًا، من دار السلام بالقاهرة، وسجا محمود عاطف، 7 سنوات، من شبين الكوم، ورؤى وليد الشربيني، 22 عامًا، من قليوب.

كما شملت قائمة المصابين كلًا من: عمر عماد سلطان، 20 عامًا، من القناطر الخيرية، وزياد صلاح عبد، 19 عامًا، من الصف بمحافظة الجيزة، وأشرف رضا الحنفي، 37 عامًا، من ميت غمر، وشهد شريف، 20 عامًا، من القناطر الخيرية، وفرح عماد رمضان، 20 عامًا، من القناطر الخيرية، ومحمد أحمد شنب، 19 عامًا، من محافظة المنوفية.

وضمت القائمة منة جمال إبراهيم، 28 عامًا، من شلقان، ورغدة محمد مصطفى، 28 عامًا، من شبين الكوم، وصفاء جبر، 30 عامًا، من الطالبية، ويوسف عبد العزيز محمد، 20 عامًا، من أبو النمرس، وأمير عبد الفتاح عبد الغفار، 33 عامًا، من محافظة المنوفية.



كان الحادث قد وقع إثر تصادم الميكروباص مع سيارة ربع نقل أعلى كوبري قها، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، وسط تحركات للتعامل مع تداعيات الحادث ونقل المصابين إلى المستشفى.

وتواصل الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.