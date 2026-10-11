إيركايرو تعلن استمرار تعليق رحلاتها إلى الرياض حتى الأربعاء

أعلنت شركة إيركايرو عن تعليق رحلاتها المتجهة إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، غدًا الثلاثاء 13 أكتوبر، والأربعاء 14 أكتوبر، وذلك في ضوء التعديلات التشغيلية المؤقتة المتعلقة بحركة النقل الجوي من وإلى المطار، وبالتنسيق مع سلطات الطيران المدني بالمملكة العربية السعودية، ولحين استئناف التشغيل الاعتيادي للمطار.

وأكدت “إيركايرو" حرصها على متابعة المستجدات، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإطلاع عملائها على أي تطورات جديدة أولًا بأول، مع تقديرها للجهود التي تبذلها السلطات المختصة بالمملكة العربية السعودية لضمان سلامة وانتظام الحركة الجوية.

وناشدت العملاء الحاجزين على رحلات الرياض، التواصل مع الشركة أو وكيلهم السياحي؛ للاستعلام عن آخر المستجدات والإجراءات المتعلقة بحجوزاتهم.

كما أهابت بعملائها متابعة التحديثات والإعلانات الرسمية الصادرة عن الشركة؛ للاطلاع على أي مستجدات.

وخصصت الشركة الأرقام التالية للتواصل والاستفسارات:

- 2727 من أي هاتف محمول داخل مصر.

- 090072727 من أي خط أرضي داخل مصر.

- كما يمكن التواصل من خلال مكاتب «إيركايرو» ووكلائها بالخارج، أو عبر موقعها الإلكتروني: [https://aircairo.com]