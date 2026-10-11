الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوكراني: نريد وقف إطلاق نار غير مشروط من روسيا

قال الدكتور أولكسندر ميريزكو، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوكراني، إن بلاده تسعى إلى التوصل لوقف إطلاق نار غير مشروط يشمل جميع جبهات القتال، وليس الاكتفاء بهدنة تقتصر على وقف استهداف منشآت الطاقة في البلدين.

وأوضح ميريزكو ، خلال مداخلة مع الإعلامية ياسر رشدي، على قناة القاهرة الإخبارية، أن فكرة وقف إطلاق النار غير المشروط على طول خط المواجهة كانت مطروحة منذ البداية من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرًا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يرغب في وقف القتال.

وأكد أن بوتين يمثل العقبة الرئيسية أمام التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وإنهاء العمليات العسكرية.