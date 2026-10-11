عن إستهداف مطار الملك خالد.. الجزائر: انتهاك صارخ لكل الأعراف الدولية

أعربت وزارة الخارجية الجزائرية، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستهداف مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

وقالت الخارجية الجزائرية في بيان لها: هذا العدوان الغاشم الذي طال هذه المنشأة الحيوية يعد انتهاكا صارخا لكل الأعراف الدولية وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني.

وأضافت الخارجية الجزائرية: العدوان يعد تعديا سافرا على سلامة المدنيين وحركة الملاحة الجوية التي تكفلها الاتفاقيات الدولية المنظمة للطيران المدني.

وجددت الخارجية الجزائرية تضامن بلادها الكامل مع السعودية.

كما أكدت على رفضها القاطع لمثل هذه التصرفات ولكل ما من شانه أن يمس بسيادة المملكة وسلامة أراضيها وأمن مواطنيها والمقيمين بها