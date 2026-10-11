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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

شاهباز شريف يعلن إصابة 6باكستانيين في الهجوم على مطار الملك خالد بالرياض

شاهباز شريف
شاهباز شريف
محمود نوفل

أعرب رئيس الوزراء الباكستاني شاهباز شريف عن حزنه العميق لإصابة 6 من مواطنيه في حادث قصف مطار الملك خالد الدولي بالرياض. 

وقال شريف عبر منصة أكس " حزين جداً لسماع أن ستة مواطنين باكستانيين أصيبوا نتيجة هجوم الفصائل اليمنية على مطار الملك خالد الدولي في الرياض. أدعو لشفائهم السريع.

وختم : سفارتنا في الرياض على اتصال وثيق مع السلطات السعودية وتقدم كل المساعدة الممكنة للعائلات المتضررة.

وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية ، تعرض مطار الملك خالد الدولي بالرياض لاعتداء جديد، عصر اليوم، أسفر عن وقوع إصابات.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أنه جارٍ استكمال تقييم الأضرار والتحقق من سلامة المرافق، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وكانت وسائل إعلام سعودية قد أفادت، نقلًا عن قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن، بوقوع اعتداء بمقذوف مجهول، استهدف صالة المسافرين رقم 4 بمطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض.

ولم تتضمن المعلومات الأولية تفاصيل إضافية بشأن طبيعة المقذوف أو حجم الأضرار الناجمة عن الاعتداء، كما لم تتضح بعد ملابسات الحادث أو الجهة المسؤولة عنه.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة، وسط مخاوف من تداعيات استهداف المنشآت المدنية والحيوية على أمن المملكة العربية السعودية واستقرار المنطقة.

باكستان شاهباز شريف مطار الملك خالد الدولي سفارة باكستان في الرياض

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