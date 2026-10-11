قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى: استقبال الرئيس السيسي في إندونيسيا يعكس مكانة مصر الدولية وعلاقات تاريخية منذ 1947
برلماني: تلقينا 2111 شكوى بسبب عدم صرف المعاشات.. وتم حل 90% منها
إيران: واشنطن استجابت لشروطنا السبعة في المفاوضات.. وردها لا يزال غير كافٍ
رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2026 وخطوات التظلم إلكترونيا
«عهدناك من المخلصين».. جماهير الزمالك تحيي ذكرى الراحل نصر إبراهيم في القمة 133
إصابة لاعب الزمالك قبل مباراة القمة بدقائق.. تغيير مفاجئ في التشكيل أمام الأهلي
الحوثيون يعلنون تنفيذ 4 عمليات استهدفت مطاري الرياض والدمام ومنشأة لأرامكو بالسعودية
أولكسندر ميريزكو: بوتين لا يريد هدنة للطاقة لإلحاق الضرر بأوكرانيا خلال الشتاء
ارتفاع ضحايا حادث الطريق الزراعي السريع بالقليوبية إلى 5 وفيات و12 مصابًا
الدول الأوروبية تدعم زيلينسكي بعد دعوة ترامب لرئيس أوكراني جديد
تريزيجيه يسجل في تعادل الرياض مع الفيحاء 1-1 في دوري روشن السعودي
القضاة والقاضيات الجدد يؤدون اليمين القانونية أمام رئيس مجلس الدولة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

حكم تبديل شرط الموصي بالتبرع بماله لتجهيز عروس يتيمة وإعطاء المال لفقيرة

تجهيز عروسة للفرح
تجهيز عروسة للفرح
أحمد سعيد

أجابت دار الإفتاء عن سؤال أحد متابعيها الذي قال "أوصتني أختي بتجهيز عروس يتيمة بمالها ولم أجد إلا فقيرة فهل يجوز التبرع لها؟".

حكم تبديل شرط الموصي بالتبرع بماله لتجهيز عروس يتيمة وإعطاء المال لفقيرة

وردت دار الإفتاء في منشور عبر صفحتها على فيسبوك، أنه يجب على الوَصي العمل بما شرط الموصِي، ما دام مشروعًا وممكنَ التنفيذ، ويحرم عليه تغيير شيء مما أمره به وعهد إليه.

وأشارت الإفتاء إلى أنه يجب عليه البحث عن عروس يتيمة لصرف الأموال التي لديه في تجهيز عروس يتيمة، عن طريق الجهات والمؤسسات الرسمية، والجمعيات الأهلية المشهرة، ودور رعاية الأيتام، ومكاتب الشؤون الاجتماعية التي تُعنى بتجهيز الفتيات اليتيمات وتملك قوائم بياناتهن وتفاصيل حاجاتهن.

واختتمت دار الإفتاء أنه إذا بذل جهده في تحصيل ذلك لكنه لم يجد إلا عروسًا فقيرة، فيجوز له استثناءً دفع المال إليها بغرض إعانتها على الزواج، ولا حرج فيه ولا إثم.

دار الإفتاء الإفتاء حكم تبديل شرط الموصي بالتبرع بماله لتجهيز عروس يتيمة وإعطاء المال لفقيرة تجهيز عروس يتيمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

تنبيه عاجل من السفارة السعودية بالقاهرة لمواطنيها بسبب تطورات حركة الطيران

إيطاليا

رابط التقديم.. إيطاليا تفتح باب استقدام 165 ألف عامل أجنبي في 2027

الاهلي

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في الدوري

الأهلي والزمالك

مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر الآن.. الموعد وطرق المشاهدة أونلاين

محمد عبدالناصر

الأهلي يحول القسط الأول من صفقة محمد عبدالناصر خلال أيام

مها الصغير

فى أحدث ظهور بالحجاب.. مها الصغير تطلب الدعاء لابنها ياسين

عزة رمزي

أول صورة لمضيفة الطيران المصرية شهيدة هجوم مطار الرياض

الدواجن والبيض

استمرار الارتفاع في أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

ترشيحاتنا

المهندس محمد فراج

محمد فراج: مصر واحة الأمن والاستقرار وسط أمواج الصراعات الإقليمية

تامر عبد الحميد

برلماني: الشراكة المصرية الإندونيسية تفتح آفاقا جديدة للصادرات

مجلس النواب

ضمانات جديدة لتحليل المخدرات وإنهاء الخدمة للموظفين .. تفاصيل

بالصور

جمال شعبان يكشف سبب وفاة كابتن خالد مرسي المفاجئة داخل الجيم.. ترك رضيعة عمرها 7 أشهر

جمال شعبان
جمال شعبان
جمال شعبان

طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية

طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية تصلح للفطار والعشاء
طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية تصلح للفطار والعشاء
طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية تصلح للفطار والعشاء

كنز لصحتك .. أهمية تناول الجوافة يومياً؟

اهمية تناول الجوافة فى اليوم؟
اهمية تناول الجوافة فى اليوم؟
اهمية تناول الجوافة فى اليوم؟

أضرار المشروم النيئ.. هل طريقة تناوله تؤثر على سلامتك؟

أضرار المشروم النيئ.. هل طريقة تناوله تؤثر على سلامتك؟
أضرار المشروم النيئ.. هل طريقة تناوله تؤثر على سلامتك؟
أضرار المشروم النيئ.. هل طريقة تناوله تؤثر على سلامتك؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مجدي بدران

د. مجدى بدران يكتب: كيف يعزّز المشي المناعة ويحفّز الإبداع؟

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الشارقة وصناعة المعرفة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: حصاد الحروف

سامر شقير

سامر شقير يكتب: هل نستخدم التكنولوجيا أم بدأت التكنولوجيا تستخدمنا؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المحكمة الدولية تحت الوصاية!

المزيد