قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإمارات تلغي رحلات جوية إلى السعودية حتى 14 أكتوبر
الديربي المجنون.. موعد مباراة الأهلي والزمالك الليلة والقنوات الناقلة
وايت نايتس تحضر لمفاجأة في المدرجات.. دخلة مزدوجة تزين الديربي أمام الأهلي
فرانس برس: دوي انفجار جديد في الرياض
تأجيل محاكمة صبري نخنوخ وآخرين في قضية اقتحام معرض سيارات التجمع
وزير دفاع بريطانيا: على السعودية البحث عن حل دبلوماسي لأزمة اليمن من موقع قوة
استعدادا لمنتدى مصر.. رئيس الوزراء يستعرض محاور جلسة جهود التنمية الحضرية والعمرانية
رسميا.. نزع ملكية أراضي وعقارات لتنفيذ مشروع تطوير طريق "المنصورة- جمصة"
غارات جوية عنيفة تستهدف معسكرات الحوثيين وسط اليمن
سعر الدولار يواصل الصعود ختام تعاملات الأحد 11 أكتوبر 2026
كواليس جلسة معتمد جمال مع لاعبي الزمالك قبل القمة
عمرو موسى يدعو لتشكيل مجلس أمن عربي في الرياض لمواجهة أزمات الأمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل يجوز استعمال ماء زمزم في غير الشرب؟ .. دار الإفتاء تجيب

ماء زمزم
ماء زمزم
محمد شحتة

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول: ما حكم استعمال ماء زمزم في غير الشرب؟ فبعض الناس يستعمل ماء زمزم في غير الشرب كالوضوء والاغتسال، وما حكم استعماله في إزالة النجاسة؟

وقالت دار الإفتاء في إجابتها عن السؤال، إن استعمال ماء زمزم في غير الشرب في شيء ليس فيه امتهان للماء عند استعماله كالوضوء والاغتسال جائزٌ شرعًا ولا حرج فيه، أما استعماله في شيء يُنبئ عن امتهان الماء عند الاستعمال كنحو إزالة النجاسة به -مثلًا- فيكون حينئذٍ مكروهًا ينبغي تركه، وذلك ما لم يتعين استعماله فيها، فإن تعين لعدم وجود غيره فلا حرج في استعماله حينئذٍ للحاجة التي تدفع الكراهة بها.

بيان فضل وبركة ماء زمزم

وأكدت دار الإفتاء أن ماءُ زمزم ماءٌ مبارك، أكدت نصوص الشرع على خصوصيته وأفضليته، فعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عن مياهها: «إِنَّهَا مُبَارَكَةٌ، إِنَّهَا طَعَامُ طُعْمٍ» رواه مسلم.

ومن بركة ماء زمزم أنه ينفع الشارب في الأغراض التي يشربه من أجلها، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ فَإِنْ شَرِبْتَهُ تَسْتَشْفِي بِهِ شَفَاكَ اللَّهُ، وَإِنْ شَرِبْتَهُ مُسْتَعِيذًا عَاذَكَ اللَّهُ، وَإِنْ شَرِبْتَهُ لِيَقْطَعَ ظَمَأَكَ قَطَعَهُ» رواه الحاكم في "المستدرك"، ورواه ابن ماجه، وأحمد من رواية جابر رضي الله عنه بألفاظ متقاربة.

استعمال ماء زمزم في غير الشرب

أما عن استعماله في غير الشرب، فهذا الاستعمال لا يخلو من أمرين: إما أن يكون في شيء ليس فيه امتهان للماء عند استعماله كالوضوء والاغتسال، وإما أن يكون في شيء يُنبئ عن امتهان الماء عند الاستعمال كنحو إزالة النجس به مثلًا.

فإذا كان استعماله في شيء لا يوحي بامتهان الماء عند استعماله كالوضوء والاغتسال فإن جمهور الفقهاء على جواز استعماله بلا كراهة، ونص بعضهم على استحبابه في الوضوء والغسل كالمالكية.

وإذا كان استعماله في شيء يُنبئ عن امتهان الماء عند الاستعمال كنحو إزالة النجس به مثلًا، فإن هذا الاستعمال مكروه، تشريفًا للماء، كما نص على ذلك فقهاء المذاهب، وذكر بعضهم حرمته.

دار الإفتاء ماء زمزم شرب ماء زمزم فضل ماء زمزم استعمال ماء زمزم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تعليمات عاجلة للمدارس بشأن التقييمات تخفيفاً على الطلاب

أرشيفية

تنبيه عاجل من السفارة السعودية بالقاهرة لمواطنيها بسبب تطورات حركة الطيران

إيطاليا

رابط التقديم.. إيطاليا تفتح باب استقدام 165 ألف عامل أجنبي في 2027

الاهلي والزمالك

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري .. والقنوات الناقلة

ياسر إبراهيم

رغم تعافيه من الإصابة.. أحمد حسن يكشف سبب استبعاد ياسر إبراهيم من مباراة «القمة»

محمد عبدالناصر

الأهلي يحول القسط الأول من صفقة محمد عبدالناصر خلال أيام

صبري نخنوخ

محاكمة رجل الأعمال صبري نخنوخ وآخرين في قضية استعراض القوة والبلطجة.. اليوم

عزة رمزي

أول صورة لمضيفة الطيران المصرية شهيدة هجوم مطار الرياض

ترشيحاتنا

نخنوخ

تأجيل أولى حلسات محاكمة صبري نخنوخ في قضية حيازة قطع أثرية

المستشار وجدي عبد المنعم

قرار عاجل في محاكمة 9 متهمين بـ خلية المطرية

المتهم

سقوط طالب ينصب على مواطنين بقدرته على تسريب بيانات عملاء شركات الاتصالات

بالصور

جمال شعبان يكشف سبب وفاة كابتن خالد مرسي المفاجئة داخل الجيم.. ترك رضيعة عمرها 7 أشهر

جمال شعبان
جمال شعبان
جمال شعبان

طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية

طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية تصلح للفطار والعشاء
طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية تصلح للفطار والعشاء
طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية تصلح للفطار والعشاء

كنز لصحتك .. أهمية تناول الجوافة يومياً؟

اهمية تناول الجوافة فى اليوم؟
اهمية تناول الجوافة فى اليوم؟
اهمية تناول الجوافة فى اليوم؟

أضرار المشروم النيئ.. هل طريقة تناوله تؤثر على سلامتك؟

أضرار المشروم النيئ.. هل طريقة تناوله تؤثر على سلامتك؟
أضرار المشروم النيئ.. هل طريقة تناوله تؤثر على سلامتك؟
أضرار المشروم النيئ.. هل طريقة تناوله تؤثر على سلامتك؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: حصاد الحروف

سامر شقير

سامر شقير يكتب: هل نستخدم التكنولوجيا أم بدأت التكنولوجيا تستخدمنا؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المحكمة الدولية تحت الوصاية!

الدكتورة نسرين حجاج

الدكتورة نسرين حجاج تكتب: أكتوبر ليس ماضيًا.. بل أمن قومي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: فيها حاجة حلوة.. النسخة الكورية

المزيد