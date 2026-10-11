قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أستاذ علوم سياسية: مصر تتبنى دوائر جديدة في سياستها الخارجية لتعزيز علاقاتها مع آسيا وشرق المتوسط
طرح بنك القاهرة في البورصة بعد سنوات من التأجيل.. محلل أسواق مال يكشف التفاصيل
بن جديدة يهدر فرصة هدف أول للأهلي في شباك الزمالك
ماذا يقصد بها.. لقطة خاصة من أفشة لحظه وصوله أرض ملعب مباراة القمة
تلت ساعة.. التعادل السلبي سيد الموقف بين الأهلي والزمالك بالقمة 133
مانشستر سيتي يكتسح ليفربول بثلاثية في الدوري الإنجليزي
شلالات من قلب الجبال.. أمطار الخير ترسم لوحات طبيعية ساحرة في وديان طابا
أحمد موسى: استقبال الرئيس السيسي في إندونيسيا يعكس مكانة مصر الدولية وعلاقات تاريخية منذ 1947
برلماني: تلقينا 2111 شكوى بسبب عدم صرف المعاشات.. وتم حل 90% منها
إيران: واشنطن استجابت لشروطنا السبعة في المفاوضات.. وردها لا يزال غير كافٍ
رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2026 وخطوات التظلم إلكترونيا
«عهدناك من المخلصين».. جماهير الزمالك تحيي ذكرى الراحل نصر إبراهيم في القمة 133
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

طرح بنك القاهرة في البورصة بعد سنوات من التأجيل.. محلل أسواق مال يكشف التفاصيل

سمير رؤوف خبير أسواق المال
سمير رؤوف خبير أسواق المال
شيماء جمال

قال سمير رؤوف، محلل أسواق المال، إن طرح بنك القاهرة في البورصة المصرية يعد من الطروحات المهمة التي يترقبها السوق منذ سنوات، موضحًا أن تأجيل الطرح أكثر من مرة يرتبط بعدة عوامل، من بينها ظروف السوق ومدى قدرته على استيعاب طرح بهذا الحجم.

وأضاف سمير رؤوف، خلال برنامج "الاقتصاد 24" على القناة الأولى، أن طرح 30% من أسهم البنك، يمثل خطوة كبيرة في إطار توجه الدولة لإعادة ترتيب أصولها وتعزيز الاستفادة منها، مشيرًا إلى أن السوق يحتاج إلى طروحات قادرة على جذب استثمارات جديدة، خاصة من المستثمرين الأجانب والعرب.

وأوضح أن الطرح يستهدف توسيع قاعدة المستثمرين في البورصة المصرية، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر، في ظل تركز جانب من السيولة في عدد محدود من الأسهم، إلى جانب تأثير المضاربات على حركة التداول، وهو ما يجعل جذب استثمارات جديدة أمرًا مهمًا لتنشيط السوق.

وأشار إلى أن أهمية الطرح لا تقتصر على بيع حصة من أسهم البنك، بل تمتد إلى إعادة تقييم الأصول وتحسين إدارتها، مؤكدًا أن كفاءة الإدارة وقدرتها على تحقيق نتائج قوية تمثلان عاملًا أساسيًا في جذب المستثمرين، مستشهدًا بتجارب بنوك حققت طفرات في الأداء ونتائج مالية قوية.

وفيما يتعلق بالتقييم المتوقع للسهم، رجح رؤوف أن يكون الطرح ذا قيمة كبيرة بالنظر إلى حجم البنك وأصوله،  مشيرًا إلى أن السعر النهائي يتوقف على التقييم الفعلي وظروف الطرح. وأوضح أن بنك مصر سيظل مالكًا لحوالى 70% من أسهم بنك القاهرة، مقابل طرح 30% للمستثمرين.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن نجاح الطرح قد يمثل خطوة مهمة لتنشيط البورصة المصرية، وفتح المجال أمام طروحات جديدة قادرة على جذب الاستثمارات وتعزيز كفاءة إدارة أصول الدولة.

البورصة بنك القاهرة السوق البورصة المصرية أصول الدولة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

تنبيه عاجل من السفارة السعودية بالقاهرة لمواطنيها بسبب تطورات حركة الطيران

الأهلي والزمالك

مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر الآن.. الموعد وطرق المشاهدة أونلاين

إيطاليا

رابط التقديم.. إيطاليا تفتح باب استقدام 165 ألف عامل أجنبي في 2027

الاهلي

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في الدوري

محمد عبدالناصر

الأهلي يحول القسط الأول من صفقة محمد عبدالناصر خلال أيام

مها الصغير

فى أحدث ظهور بالحجاب.. مها الصغير تطلب الدعاء لابنها ياسين

عزة رمزي

أول صورة لمضيفة الطيران المصرية شهيدة هجوم مطار الرياض

الدواجن والبيض

استمرار الارتفاع في أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

ترشيحاتنا

السفير عبدالمطلب إدريس ثابت المندوب الدائم لدولة ليبيا

السفير الليبي بالقاهرة يشارك في ختام البطولة العربية للجولف للناشئين 2026

الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش

رئيس صربيا: التفاهم الروسي الأمريكي بشأن الديزل يكسر حلقة العقوبات

استهداف أرامكو

الحوثيون يعلنون مسؤوليتهم عن هجوم استهدف مطار الدمام ومواقع لأرامكو شرقي السعودية

بالصور

جمال شعبان يكشف سبب وفاة كابتن خالد مرسي المفاجئة داخل الجيم.. ترك رضيعة عمرها 7 أشهر

جمال شعبان
جمال شعبان
جمال شعبان

طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية

طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية تصلح للفطار والعشاء
طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية تصلح للفطار والعشاء
طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية تصلح للفطار والعشاء

كنز لصحتك .. أهمية تناول الجوافة يومياً؟

اهمية تناول الجوافة فى اليوم؟
اهمية تناول الجوافة فى اليوم؟
اهمية تناول الجوافة فى اليوم؟

أضرار المشروم النيئ.. هل طريقة تناوله تؤثر على سلامتك؟

أضرار المشروم النيئ.. هل طريقة تناوله تؤثر على سلامتك؟
أضرار المشروم النيئ.. هل طريقة تناوله تؤثر على سلامتك؟
أضرار المشروم النيئ.. هل طريقة تناوله تؤثر على سلامتك؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مجدي بدران

د. مجدى بدران يكتب: كيف يعزّز المشي المناعة ويحفّز الإبداع؟

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الشارقة وصناعة المعرفة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: حصاد الحروف

سامر شقير

سامر شقير يكتب: هل نستخدم التكنولوجيا أم بدأت التكنولوجيا تستخدمنا؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المحكمة الدولية تحت الوصاية!

المزيد