بعد حادث أليم.. رئيس جامعة الأزهر يوجه بتحرك عاجل لمتابعة الحالة الصحية لطلاب معهد دنوشر

كلّف الدكتور محمود صديق، رئيس جامعة الأزهر، الإدارة الطبية بالجامعة بالتحرك الفوري بسيارات الإسعاف والفرق الطبية إلى موقع حادث طلاب معهد «دنوشر» بالمحلة؛ للوقوف على حالتهم الصحية وتقديم الدعم اللازم لهم وذلك بناءً على توجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

رئيس جامعة الأزهر يوجه بتحرك عاجل لمتابعة الحالة الصحية لطلاب المعهد

ووجّه رئيس الجامعة بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للطلاب، والتعامل الفوري مع أي حالات تستدعي التدخل، مع تسخير الإمكانات الطبية المتاحة لضمان حصولهم على الخدمة الصحية اللازمة، وتكليف الدكتور سيد بكري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بالمتابعة اللحظية للموقف.

كما شدد الدكتور محمود صديق على استمرار متابعة الطلاب والاطمئنان عليهم، مؤكدًا أن الجامعة بمستشفياتها وأطقمها الطبية لن تدخر جهدًا في تقديم كل أوجه الدعم والرعاية لأبنائنا، مع التنسيق الكامل مع الجهات الصحية لمتابعة تطورات حالتهم حتى الاطمئنان على سلامتهم وتمام شفائهم.

وتتوجه جامعة الأزهر بخالص الدعوات إلى الله-تعالى- بأن يمن على الطلاب المصابين بالشفاء العاجل، وأن يردَّهم إلى أهلهم وذويهم سالمين معافين، مؤكدة أن سلامتهم محل اهتمام ومتابعة حتى يتجاوزوا تلك المحنة.