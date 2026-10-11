قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى: استقبال الرئيس السيسي في إندونيسيا يعكس مكانة مصر الدولية وعلاقات تاريخية منذ 1947
برلماني: تلقينا 2111 شكوى بسبب عدم صرف المعاشات.. وتم حل 90% منها
إيران: واشنطن استجابت لشروطنا السبعة في المفاوضات.. وردها لا يزال غير كافٍ
رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2026 وخطوات التظلم إلكترونيا
«عهدناك من المخلصين».. جماهير الزمالك تحيي ذكرى الراحل نصر إبراهيم في القمة 133
إصابة لاعب الزمالك قبل مباراة القمة بدقائق.. تغيير مفاجئ في التشكيل أمام الأهلي
الحوثيون يعلنون تنفيذ 4 عمليات استهدفت مطاري الرياض والدمام ومنشأة لأرامكو بالسعودية
أولكسندر ميريزكو: بوتين لا يريد هدنة للطاقة لإلحاق الضرر بأوكرانيا خلال الشتاء
ارتفاع ضحايا حادث الطريق الزراعي السريع بالقليوبية إلى 5 وفيات و12 مصابًا
الدول الأوروبية تدعم زيلينسكي بعد دعوة ترامب لرئيس أوكراني جديد
تريزيجيه يسجل في تعادل الرياض مع الفيحاء 1-1 في دوري روشن السعودي
القضاة والقاضيات الجدد يؤدون اليمين القانونية أمام رئيس مجلس الدولة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

القضاة والقاضيات الجدد يؤدون اليمين القانونية أمام رئيس مجلس الدولة

القضاة والقاضيات الجدد
القضاة والقاضيات الجدد
أ ش أ

شهد المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة، مراسم أداء اليمين القانونية للدفعة الجديدة من المندوبين المساعدين، المعينين بموجب القرارين الجمهوريين رقمي 406 و410 لسنة 2026، والبالغ عددهم (308)، وذلك بمقر مجلس الدولة بقصر الأميرة فوقية.

واستهل المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب مراسم أداء اليمين القانونية بالترحيب بالأعضاء الجدد، مؤكدًا أنهم يمثلون إضافة جديدة إلى مسيرة مجلس الدولة، ويجسدون امتداد أجياله المتعاقبة في أداء رسالته القضائية، وترسيخ قيم العدالة وسيادة القانون.

وقال رئيس مجلس الدولة «ولا يفوتنا في هذا المقام أن نرفع أسمى آيات الشكر والتقدير إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، تقديرًا لما يوليه من اهتمام بدعم استقلال السلطة القضائية، وتوفير مقومات أداء رسالتها على الوجه الأكمل، وحرصه المتواصل على تطوير منظومة التقاضي وترسيخ دعائم العدالة وسيادة القانون».

وأكد رئيس مجلس الدولة تطلعه، ومعه قضاة وقاضيات المجلس، إلى ما سيقدمه الأعضاء الجدد من جهد وعطاء، وإسهام فاعل في الارتقاء بمنظومة العمل القضائي، بما يدعم سرعة الفصل في المنازعات وتحقيق العدالة الإدارية الناجزة.

وأضاف: «إن ما تمتلكونه من معارف حديثة وقدرة على مواكبة التطورات المتسارعة، لا سيما في مجالات تكنولوجيا المعلومات والوسائل الرقمية، يمثل ركيزة مهمة لدعم جهود المجلس في مواصلة تطوير منظومة العمل القضائي والإداري وتعزيز مسيرة التحول الرقمي».

واستطرد «وإني إذ أهنئكم بهذه الخطوة المباركة، أوصيكم بالتمسك بالقيم والتقاليد القضائية الراسخة لمجلس الدولة، وبذل أقصى الجهد في أداء العمل، والحرص على مواصلة الاطلاع والتزود بالعلم والمعرفة القانونية، والانفتاح على مختلف مجالات المعرفة؛ إيمانًا بأن التكوين العلمي والثقافي المتجدد من أهم مقومات القاضي، وأدواته في أداء رسالته السامية في إقامة العدل وصون الحقوق».

واختتم رئيس مجلس الدولة كلمته بالتأكيد على حرصه وحرص شيوخ المجلس وقضاته على تقديم الدعم والتوجيه للأعضاء الجدد، ونقل الخبرات القضائية إليهم، بما يعينهم على الاضطلاع بمسؤولياتهم، ويهيئهم للانخراط في منظومة العمل القضائي على النحو الذي يتفق مع تقاليد مجلس الدولة العريقة ومتطلبات رسالته في إرساء العدالة وحماية الحقوق.

المستشار محمود إبراهيم رئيس مجلس الدولة مراسم أداء اليمين القانونية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

تنبيه عاجل من السفارة السعودية بالقاهرة لمواطنيها بسبب تطورات حركة الطيران

إيطاليا

رابط التقديم.. إيطاليا تفتح باب استقدام 165 ألف عامل أجنبي في 2027

الاهلي

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في الدوري

الأهلي والزمالك

مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر الآن.. الموعد وطرق المشاهدة أونلاين

محمد عبدالناصر

الأهلي يحول القسط الأول من صفقة محمد عبدالناصر خلال أيام

مها الصغير

فى أحدث ظهور بالحجاب.. مها الصغير تطلب الدعاء لابنها ياسين

عزة رمزي

أول صورة لمضيفة الطيران المصرية شهيدة هجوم مطار الرياض

الدواجن والبيض

استمرار الارتفاع في أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

ترشيحاتنا

المهندس محمد فراج

محمد فراج: مصر واحة الأمن والاستقرار وسط أمواج الصراعات الإقليمية

تامر عبد الحميد

برلماني: الشراكة المصرية الإندونيسية تفتح آفاقا جديدة للصادرات

مجلس النواب

ضمانات جديدة لتحليل المخدرات وإنهاء الخدمة للموظفين .. تفاصيل

بالصور

جمال شعبان يكشف سبب وفاة كابتن خالد مرسي المفاجئة داخل الجيم.. ترك رضيعة عمرها 7 أشهر

جمال شعبان
جمال شعبان
جمال شعبان

طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية

طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية تصلح للفطار والعشاء
طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية تصلح للفطار والعشاء
طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية تصلح للفطار والعشاء

كنز لصحتك .. أهمية تناول الجوافة يومياً؟

اهمية تناول الجوافة فى اليوم؟
اهمية تناول الجوافة فى اليوم؟
اهمية تناول الجوافة فى اليوم؟

أضرار المشروم النيئ.. هل طريقة تناوله تؤثر على سلامتك؟

أضرار المشروم النيئ.. هل طريقة تناوله تؤثر على سلامتك؟
أضرار المشروم النيئ.. هل طريقة تناوله تؤثر على سلامتك؟
أضرار المشروم النيئ.. هل طريقة تناوله تؤثر على سلامتك؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مجدي بدران

د. مجدى بدران يكتب: كيف يعزّز المشي المناعة ويحفّز الإبداع؟

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الشارقة وصناعة المعرفة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: حصاد الحروف

سامر شقير

سامر شقير يكتب: هل نستخدم التكنولوجيا أم بدأت التكنولوجيا تستخدمنا؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المحكمة الدولية تحت الوصاية!

المزيد