تفقد الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، محطة رفع خور عواضة لشبكات مياه الشرب والخطوط الناقلة بمنطقة خور عواضة بالزيداب، والتى تأتى ضمن مشروع تحسين خدمات مياه الشرب بصعيد مصر، والممول من المعونة السويسرية، لدعم المناطق ذات التضاريس المرتفعة بشرق مدينة أسوان ، وذلك للوقوف على مستجدات تنفيذ المشروع ومتابعة إنجازه بالتعاون الإنمائي الممولة من الشركاء الدوليين.

دعم مشروعات مياه الشرب

واستمع الوزير والمحافظ إلى شرح من الدكتورة مديحة عفيفى مديرة المشروع، حول المشروعات التى ينفذها الجانب السويسرى بأسوان، والتى تستهدف تحسين خدمات مياه الشرب وتطوير البنية الأساسية، بما يسهم فى تلبية احتياجات أكثر من 50 ألف نسمة من أهالى مناطق شرق المدين ، حيث يأتى المشروع في إطار التعاون الإنمائي بين مصر وسويسرا، والذي تتولى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مسؤولية تنفيذه .

إستكمال مراحل المشروع

وشهدت الجولة استعراض ما تم تنفيذه من المشروع، حيث تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية، مع التأكيد على أهمية توفير المزيد من الدعم لإستكمال باقى المراحل، وتحقيق الإستفادة الكاملة للأهالى من خدمات مياه الشرب، وذلك بحضور اللواء أحمد رجاء رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى.

المشروع يمثل خطوة مهمة لتحسين خدمات مياه الشرب بشرق أسوان، وتوفير إحتياجات أكثر من 50 ألف مواطن، من خلال إستكمال مشروعات البنية الأساسية بالمناطق المرتفعة.