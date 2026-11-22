نظمت كلية التجارة جامعة عين شمس، يوم الأحد الموافق 22 نوفمبر 2026، جلسة نقاشية بعنوان "النجاح الوظيفي المدعوم بالذكاء الاصطناعي لرجال الأعمال" (AI-Powered Career Success for Business Professionals)، حاضر خلالها الدكتور/ أيمن أمين - قائد التحول التجاري الإقليمي والرئيس التنفيذي لمجموعة زمام، وذلك في إطار حرص الكلية على مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، وربط المعرفة الأكاديمية بالتطبيقات الحديثة في بيئة الأعمال، وتعريف الطلاب والمهنيين بمتطلبات النجاح في سوق العمل المستقبلي.

وفي بداية اللقاء رحب الدكتور فريد محرم الجارحي - عميد الكلية، بالدكتور أيمن أمين، وبأعضاء هيئة التدريس أ.د سيد الخولي – أستاذ إدارة الأعمال، وأ.د جيهان رجب – أستاذ التسويق ومستشار عميد الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأ.د علاء حسين – أستاذ المحاسبة المالية، وأ.د أحمد سليم – أستاذ المحاسبة والمراجعة، إلى جانب السادة أعضاء الهيئة المعاونة والطلاب، مؤكدًا أهمية الموضوعات التي تتناول التحولات الحديثة في بيئة الأعمال، وما تفرضه من ضرورة تطوير المهارات المهنية، وتعزيز القدرة على التعامل مع التقنيات الحديثة بكفاءة ووعي.

وتناولت الجلسة التحولات التي أحدثها الذكاء الاصطناعي (Artificial Intelligence – AI) في عالم الأعمال وسوق العمل، حيث لم يعد مجرد تقنية مساعدة أو رفاهية رقمية، بل أصبح أحد العناصر المؤثرة في تطوير الأداء المؤسسي، وتحسين جودة القرارات، ورفع كفاءة العمليات، وإعادة تشكيل الوظائف والمسارات المهنية. كما ناقشت كيفية تحويل التحديات الاقتصادية والتشغيلية إلى فرص للنمو، وتوظيف التقنيات الحديثة في تسريع الإنجاز، وتعزيز القدرة التنافسية، وبناء عقلية قيادية رقمية قادرة على قراءة اتجاهات السوق، والتنبؤ بالتغيرات، واقتناص الفرص في بيئة تتسم بالتغير المستمر.

واستعرض المحاضر مجموعة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي أصبحت تمثل أدوات عملية في حياة المهنيين ورواد الأعمال، وفي مقدمتها ChatGPT وClaude، موضحًا كيفية الاستفادة منها في البحث، وتحليل المعلومات، وتوليد الأفكار، وصياغة المحتوى، وتطوير الحلول، ودعم اتخاذ القرار، مع التأكيد على أن القيمة الحقيقية لهذه الأدوات لا تكمن في استخدامها بصورة تقليدية، وإنما في القدرة على توظيفها بذكاء لخدمة الأهداف المهنية وتحسين جودة المخرجات، وتحويلها إلى شريك داعم للتفكير والإنتاجية والتطوير.

كما تناولت الجلسة مفهومPrompt Engineering هندسة الأوامر، باعتباره من المهارات الأساسية التي تمكن المستخدم من تحقيق أفضل النتائج عند التعامل مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي، من خلال صياغة التعليمات بصورة دقيقة، وتحديد الأهداف، وتوفير السياق المناسب، وتوجيه الأداة نحو مخرجات أكثر كفاءة وارتباطًا بالمطلوب. وفي هذا السياق، استعرض الدكتور/ أيمن أمين عددًا من أساليب كتابة الأوامر، من بينها Zero-Shot Prompting، الذي يعتمد على توجيه الأداة لتنفيذ المهمة دون تقديم أمثلة مسبقة، وFew-Shot Prompting، الذي يقوم على تقديم مجموعة محدودة من الأمثلة لتوضيح نمط الإجابة أو طبيعة المهمة المطلوبة، إلى جانب Chain-of-Thought Prompting، الذي يرتبط بتوجيه النماذج نحو معالجة المسائل بصورة منظمة ومتدرجة، بما يساعد على التعامل مع المهام المعقدة بصورة أكثر وضوحًا وفاعلية.

وتطرق اللقاء كذلك إلى تطبيقات متخصصة في دعم الإنتاجية وصناعة المحتوى والتواصل البصري، حيث تم استعراض Gamma AI ودوره في تحويل الأفكار والمعلومات إلى عروض تقديمية احترافية، وNapkin AI في تحويل النصوص والمفاهيم إلى مخططات ورسوم توضيحية تسهم في تبسيط المعلومات وعرضها بصورة أكثر جاذبية ووضوحًا، كما تناول Runway ML وما يوفره من إمكانات في إنتاج الفيديو وتحريره باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام صناعة المحتوى والتسويق الرقمي والتواصل المؤسسي. كذلك تم التعريف بأداة NotebookLMودورها في تحليل المستندات والمصادر المرجعية، وتلخيص المعلومات، واستخلاص الأفكار الرئيسية، وتنظيم المعرفة، بما يدعم البحث والتعلم وإعداد المحتوى بصورة أكثر كفاءة.

وفي إطار الحديث عن النجاح المهني في عصر الذكاء الاصطناعي، ناقشت الجلسة أهمية بناء Personal Brand العلامة التجارية الشخصية، وكيف أصبح من الضروري لكل مهني أن يعمل على بناء هوية متميزة تعكس خبراته، وقدراته، وقيمته في سوق العمل، وأن يوظف أدوات الذكاء الاصطناعي في تطوير حضوره المهني، وصناعة محتوى يعبر عن تخصصه، وتعزيز تواصله مع الآخرين، وإبراز نقاط تميزه. وأكد اللقاء أن بناء علامة تجارية شخصية قوية لم يعد مقتصرًا على أصحاب الأعمال أو الشخصيات العامة، بل أصبح ضرورة لكل من يسعى إلى تطوير مساره المهني، وتعزيز فرصه، وبناء مكانة متميزة في بيئة تنافسية متغيرة.

كما شدد المحاضر على أهمية التعلم المستمر (Continuous Learning)، وضرورة عدم التوقف عند المهارات التقليدية أو الاكتفاء بالمعرفة المكتسبة، بل السعي الدائم لاكتشاف الأدوات الجديدة، وتجربتها، والتعلم من تطبيقاتها، وتطويعها بما يتناسب مع طبيعة العمل والتخصص. وأكد أن المستقبل المهني لن يعتمد فقط على امتلاك المعرفة، وإنما على القدرة على تطويرها وتوظيفها، والتكيف مع التغيرات، والاستفادة من التكنولوجيا في تحقيق قيمة مضافة حقيقية، مشيرًا إلى أن الذكاء الاصطناعي لن يستبدل الأشخاص بقدر ما سيصبح التهديد الحقيقي لأولئك الذين لا يتعلمون كيفية استخدامه، في ظل تزايد الاعتماد على المهنيين القادرين على توظيف هذه التقنيات بكفاءة.

واستشهد اللقاء مثال بحجم الاستخدام المتزايد لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات، مشيرًا إلى إحصاءات تناولت استخدام نحو 230 مليون شخص أسبوعيًا لـ ChatGPT في الاستفسارات المتعلقة بالمعلومات الطبية، وهو ما يعكس مدى اتساع نطاق الاعتماد على هذه الأدوات في الحياة اليومية، وتجاوزها حدود الاستخدام المهني والتجاري إلى مجالات متعددة، مع التأكيد على أهمية التعامل الواعي مع المعلومات التي تقدمها، والتحقق من دقتها، وعدم اعتبارها بديلًا عن الخبرة البشرية أو المصادر المتخصصة.

وقد عكست الجلسة رؤية متكاملة لمستقبل النجاح الوظيفي في ظل التحول الرقمي، تقوم على الجمع بين المعرفة التخصصية، والمهارات الرقمية، والتفكير التحليلي، والقدرة على الابتكار، وحسن توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي، بما يتيح للمهنيين ورواد الأعمال إعادة تطوير أساليب عملهم، ورفع مستوى إنتاجيتهم، وتعزيز قدرتهم على المنافسة، ومواكبة متطلبات سوق العمل محليًا وعالميًا.

وتأتي هذه الجلسة في إطار حرص كلية التجارة جامعة عين شمس على الانفتاح على الخبرات المهنية والتطبيقات الحديثة، وتعزيز الوعي بالتكنولوجيات المتقدمة، وإتاحة الفرص أمام الطلاب للتعرف على التحولات التي يشهدها عالم الأعمال، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة تمتلك المعرفة والمهارات والأدوات اللازمة للتعامل مع متغيرات المستقبل، وقادرة على الانتقال من مرحلة استخدام التكنولوجيا إلى مرحلة توظيفها في صناعة الفرص وتحقيق النجاح والتميز المهني.

ففي عالم تتسارع فيه التكنولوجيا وتتغير فيه قواعد المنافسة، لم يعد امتلاك أدوات الذكاء الاصطناعي هو نقطة التميز وحدها، بل أصبحت القدرة على التفكير، والتعلم، والتطوير، وتوظيف هذه الأدوات بذكاء هي الفارق الحقيقي في صناعة المستقبل المهني.

