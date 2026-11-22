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تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط القائمين على إدارة مصنع غير مرخص "لتعبئة العصائر المغشوشة" بمحافظة الدقهلية.

وكانت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادي، قد تمكنت من ضبط القائمين على مصنع لتعبئة العصائر "بدون ترخيص" كائن بدائرة مركز شرطة أجا بالدقهلية .

وبتفتيش المصنع ضبط بداخله 100 طن لوب ثمار فاكهة غير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء تاريخ الصلاحية المدون عليها وبدون مستندات دالة على مصدرها، بالاضافة إلى مستلزمات الإنتاج.

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات، تمهيداً لطرح منتجاتهم بالأسواق، بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين؛ لتحقيق أرباح غير مشروعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.