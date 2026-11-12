الجعيفري يبحث مع سفير جنوب إفريقيا تعزيز التعاون التنموي والفني

التقى السفير بدر الدين الجعيفري، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ومدير عام الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية، السفير جومو نيامبي، سفير جمهورية جنوب إفريقيا لدى مصر، وذلك في إطار زيارته إلى جنوب إفريقيا، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتوسيع آفاق الشراكة التنموية والفنية بين الجانبين.

وجاء اللقاء على هامش تنفيذ البرنامج التدريبي المشترك المقرر تنظيمه بين الصندوق والاتحاد الإفريقي بجامعة ستيلينبوش (Stellenbosch University) في مدينة كيب تاون، خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر 2026، في مجالي الري والزراعة المستدامة، بمشاركة مهندسين من عدد من الدول الإفريقية.

وتناول اللقاء سبل تطوير التعاون المؤسسي مع وزارة العلاقات الدولية والتعاون بجنوب إفريقيا، وإمكانية إعداد مذكرة تفاهم بين الجانبين، إلى جانب بحث فرص التعاون مع عدد من المؤسسات والهيئات الإقليمية والجنوب إفريقية، من بينها الجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي (SADC)، ومركز حل النزاعات الإفريقي (ACCORD)، ووكالة الشراكة التنموية لجنوب إفريقيا (SADPA)، والأكاديمية الدبلوماسية الجنوب إفريقية.

مجالات التعدين والطاقة والزراعة

كما بحث الجانبان فرص التعاون في مجالات التعدين والطاقة والزراعة والري وإدارة الموارد المائية والتكيف مع التغيرات المناخية، وتبادل الخبرات الفنية، فضلًا عن مقترح تعزيز دور جنوب إفريقيا كمركز إقليمي لاستضافة وتنفيذ أنشطة وبرامج الصندوق في القارة الإفريقية.

من جانبه، رحب السفير الجنوب إفريقي بالمقترحات المطروحة، وأبدى استعداد بلاده لتيسير التواصل مع المؤسسات المعنية ودعم فرص التعاون المشترك.

وأكد السفير بدر الدين الجعيفري أهمية ترجمة ما جرى بحثه إلى برامج ومشروعات عملية تسهم في تعزيز التعاون العربي الإفريقي، وتوسيع نطاق الاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة لدى جنوب إفريقيا لدعم جهود التنمية وبناء القدرات في الدول الإفريقية.