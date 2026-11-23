وجه عماد متعب، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، رسالة إلى لاعبي الفريق الأحمر قبل المواجهة المرتقبة أمام بيراميدز، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، مؤكدًا أن عقلية اللاعبين واللعب الجماعي سيكونان من أهم العوامل لتحقيق الفوز في المباراة.

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وقال عماد متعب، في تصريحات تلفزيونية، إنه إذا تولى مسؤولية الحديث مع لاعبي الأهلي قبل مواجهة بحجم مباراة بيراميدز، فسيطالبهم بالتحلي بالرجولة والشجاعة والتركيز طوال دقائق اللقاء، مشددًا على أن المباراة تحتاج إلى لاعبين يتحملون المسؤولية ويقاتلون من أجل زملائهم.

وأضاف نجم الأهلي السابق: «المباراة 90 دقيقة، والراجل والجدع، واللي هيخاف على زمايله، واللي هيبقى الأفضل والأقل أخطاء والأكثر شراسة، هو اللي هيحقق المكسب».

وتابع متعب: «عايزين نبقى رجالة بكرة ونعمل اللي علينا والباقي على ربنا، ومحدش يبقى خايف، العب كورتك مرتاح»، موضحًا أن هذه الرسائل يجب أن تصل للاعبين من الجهاز الفني والإداري، إلى جانب أصحاب الخبرات داخل الفريق.

وشدد على ضرورة أن يقدم كل لاعب أفضل ما لديه داخل الملعب، ولكن في إطار الالتزام بتعليمات الجهاز الفني والعمل الجماعي، بعيدًا عن البحث عن المصلحة الشخصية، مؤكدًا أن اللعب كمنظومة واحدة وكتلة متماسكة يمنح الأهلي فرصًا كبيرة لتحقيق الفوز على بيراميدز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة المغربي الحسين عموتة، لمواجهة بيراميدز اليوم الإثنين الموافق 23 نوفمبر، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027.