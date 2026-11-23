أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن وجود سحب منخفضة تزين سماء القاهرة الكبرى وشمال البلاد وتعمل على تلطيف الأجواء .

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأثنين



أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى ٢٥ درجة مئوية معلنه عن انكسار الأجواء الحارة التى شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية.

أطلقت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذيرًا عاجلًا لقائدي المركبات والمواطنين، بالتزامن مع استمرار موجة الشبورة المائية الكثيفة التي تضرب الطرق السريعة والزراعية خلال ساعات الصباح الباكر حتى يوم الجمعة المقبل 27 نوفمبر 2026؛ ووجهت الهيئة روشتة وقائية تضم 7 نصائح ذهبية للقيادة الآمنة وتجنب الحوادث المرورية في ظل تراجع مستوى الرؤية الأفقية.

ويسود طقس معتدل إلى مائل للحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، وحار على جنوب الصعيد، بينما يكون مائلًا للبرودة إلى بارد ليلًا وفي الصباح الباكر، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة (بنسبة حدوث 30%) على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وحلايب وشلاتين.

7 نصائح للقيادة الآمنة



القيادة بهدوء وتجنب السرعات الزائدة

التوقف الفوري وعدم القيادة حال انعدام الرؤية

إضاءة كشافات الشبورة المائية لتوضيح الرؤية

مضاعفة مسافات الأمان بين سيارتك والسيارات الأخرى

تشغيل مساحات الزجاج باستمرار لإزالة الرطوبة

فتح زجاج السيارة قليلا لمنع تكثف بخار الماء بالداخل

استخدام آلة التنبيه على فترات لتنبيه الآخرين بوجودك