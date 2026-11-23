كشف أحمد دويدار، نجم الزمالك السابق، عن مفاجأة بشأن مستقبل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في ظل حالة الترقب التي تسبق مواجهة بيراميدز، واحتمالية إجراء تغييرات على القيادة الفنية للفريق حال التعثر في اللقاء المرتقب.

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وقال دويدار، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح، ببرنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، إن مسؤولين داخل النادي الأهلي تواصلوا مع عماد النحاس، من أجل تولي المسؤولية الفنية للفريق خلفًا للمغربي الحسين عموتة، حال الخسارة أمام بيراميدز.

وأضاف نجم الزمالك السابق: «لو الأهلي خسر من بيراميدز عماد النحاس هيكون مديرًا فنيًا للفريق»، في إشارة إلى وجود تحركات داخل القلعة الحمراء لتجهيز بديل محتمل لعموتة حال انتهاء المواجهة بالخسارة.

وفي سياق متصل، كشف دويدار أن الساعات الـ48 التالية للمباراة ستشهد حسم موقف الثنائي محمد هاني وياسر إبراهيم من ملف تجديد تعاقدهما مع الأهلي، حال تحقيق الفريق الفوز على بيراميدز.

وتأتي هذه التصريحات في توقيت بالغ الأهمية داخل النادي الأهلي، مع اقتراب المواجهة المرتقبة أمام بيراميدز، التي تحظى باهتمام جماهيري وإعلامي كبير، ليس فقط بسبب المنافسة بين الفريقين، ولكن أيضًا لما قد يترتب على نتيجتها من تطورات تتعلق بمستقبل الجهاز الفني وملفات تجديد عقود اللاعبين.