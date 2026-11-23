قررت المحكمة الاقتصادية حجز القضية المتهمة فيها صانعة المحتوى المعروفة باسم «أم سجدة»، والمتعلقة باتهامات غسل الأموال، لجلسة 27 ديسمبر المقبل، للنطق بالحكم.

تأتي جلسة الحكم بعد نظر القضية أمام المحكمة الاقتصادية، التي تنظر الاتهامات المنسوبة إلى «أم سجدة» بشأن غسل الأموال، على أن تفصل المحكمة في القضية خلال جلسة 27 ديسمبر المقبل.

ومن المنتظر أن تشهد الجلسة المقبلة صدور الحكم القضائي في القضية، بعد انتهاء المحكمة من نظرها

عقوبة غسيل الأموال

واجه قانون مكافحة غسيل الأموال جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.

ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.

بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول ‏المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو ‏الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) ‏من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:‏

‏1- الأموال أو الأصول المغسولة.‏

‏2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع ‏الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا ‏اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من ‏مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة ‏المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى ‏أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو ‏الجرائم الأصلية.‏

ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال ‏أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف ‏فيها إلى الغير حسن النية.