أجلت المحكمة الاقتصادية المنعقدة اليوم، الخميس، جلسة محاكمة نهى الدكر، صاحبة عدد من الملاهي الليلية، على خلفية اتهامها في قضية غسل الأموال، لجلسة 24 ديسمبر.

تحقيقات النيابة

وكشفت تحقيقات النيابة سابقا أن المتهمة ارتكبت جريمة الاتجار بالبشر، باستغلال عدد من الفتيات القاصرات، من خلال استقطابهن للعمل داخل ملهى ليلي مقابل مبالغ مالية، مستغلة حالة الضعف والحاجة وصغر السن، بقصد تحقيق منافع مادية بطرق غير مشروعة.

وأضافت التحقيقات أن المتهمة كانت تستأجر وتدير ملهى ليليا بأحد الفنادق، وتديره فعليًا من خلف الستار، بمساعدة عدد من العاملين لديها، حيث جرى تشغيل الفتيات في أنشطة غير لائقة تتنافى مع القيم والقانون، مقابل مبالغ يومية تتراوح بين 400 و500 جنيه، مع حصول المتهمة على نصيب من العائد.

وأكدت التحقيقات أن الفتيات المجني عليهن قررن أن المتهمة كانت على علم كامل بصغر أعمارهن وظروفهن المعيشية الصعبة، واستغلت ذلك في تشغيلهن داخل الملهى، مؤكدات أنها المسؤولة عن إدارة المكان وتنظيم العمل وتحصيل الأموال.