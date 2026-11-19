تستكمل الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، السبت المقبل الموافق 21 نوفمبر 2026، محاكمة 8 متهمين بالانضمام لتنظيم القاعدة في القضية رقم 5713 لسنة 2025، جنايات مدينة نصر.

محاكمة 8 متهمين بالانضمام لتنظيم القاعدة

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون عام 2023، بدائرة مدينة نصر ومحافظة المنيا المتهم الأول تولي قيادة خلية إرهابية تتبع افكار تنظيم القاعدة الإرهابي، أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، بان تولى أفكار داعش، ووجه للمتهمين من الثاني وحتي الأخير تهمة الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها.

حيازة المتهمين أسلحة نارية

وأضافت التحقيقات أن المتهمين جميعا قاموا بتمويل الإرهاب، ووجه للمتهمين الثاني والثالث والسادس تهمة حيازة أسلحة نارية تستعمل في ارتكاب جرائم إرهابية.