أكد بلاتي توريه، لاعب بيراميدز السابق، أهمية إمام عاشور، لاعب الأهلي، قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين، مشددًا على ضرورة الحد من خطورته وعدم منحه المساحة أو الوقت للتفكير، في ظل قدراته الكبيرة وتأثيره على أداء الفريق الأحمر.

وقال بلاتي توريه، في تصريحات تلفزيونية، إن إمام عاشور لاعب مهم وخطير، ويعد الأفضل في الأهلي، موضحًا أن التعامل معه خلال المباراة يتطلب تركيزًا كبيرًا من لاعبي بيراميدز، والعمل على منعه من الوصول إلى الكرة أو التحرك بحرية.

وأضاف لاعب بيراميدز السابق أن إمام عاشور يمتلك قدرات فنية تجعله عنصرًا مؤثرًا في صفوف الأهلي، وهو ما يستوجب فرض رقابة عليه والضغط عليه باستمرار، حتى لا يتمكن من استغلال إمكانياته في صناعة الفارق خلال اللقاء.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة المغربي الحسين عموتة، لخوض مواجهة مهمة وصعبة أمام بيراميدز، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وبيراميدز، اليوم الإثنين الموافق 23 نوفمبر 2026، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 24 نقطة، بعدما حقق 8 انتصارات متتالية، مسجلًا العلامة الكاملة، وأحرز لاعبوه 19 هدفًا، ليملك أقوى خط هجوم في المسابقة، فيما استقبلت شباكه 4 أهداف، ليكون أقوى خط دفاع بالتساوي مع الزمالك.

في المقابل، يحتل الأهلي وصافة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 20 نقطة، بعدما حقق 6 انتصارات وتعادلين، وسجل لاعبوه 15 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 6 أهداف.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز

وتُذاع مباراة الأهلي وبيراميدز عبر شبكة قنوات أون سبورت المفتوحة والمجانية على القمر الصناعي نايل سات، والتي تنقل المواجهة المرتقبة بين الفريقين في الدوري المصري الممتاز.