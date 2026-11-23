كشفت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» عن تسجيل نحو 3800 خرق إسرائيلي في جنوب لبنان خلال شهر أكتوبر الماضي، في تصعيد ميداني يعكس استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، رغم التراجع النسبي في وتيرة الأعمال العدائية مقارنة بالفترات السابقة.

وأفادت البعثة الأممية، بحسب ما أورده مركز إعلام الأمم المتحدة، بأن الانتهاكات المسجلة شملت إطلاق القوات الإسرائيلية 2840 قذيفة مدفعية باتجاه مناطق جنوب لبنان، إلى جانب رصد 870 انتهاكاً جوياً، وتنفيذ 90 غارة جوية، بما يعكس استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة الحدودية.

وأشارت «اليونيفيل» إلى أن القوات الإسرائيلية لا تزال تتمركز في أجزاء من الأراضي اللبنانية، لافتة إلى أن الدمار الواسع الذي طال المنازل والمنشآت والبنية التحتية المدنية لا يزال يشكل عائقاً رئيسياً أمام عودة النازحين إلى مناطقهم، ويزيد من صعوبة استعادة الحياة الطبيعية في القرى والبلدات المتضررة.

وأكدت البعثة أن المدنيين يظلون الأكثر تضرراً من استمرار التوترات الميدانية، إذ يتحملون العبء الأكبر من تداعيات الصراع، سواء نتيجة الأضرار التي لحقت بممتلكاتهم أو بسبب المخاطر الأمنية التي لا تزال تهدد حياتهم، فضلاً عن استمرار حالة عدم الاستقرار في مناطق الجنوب.

اليونيفيل ترصد استمرار المخاطر الأمنية في مدارس الجنوب

وفي سياق متصل، سلطت البعثة الأممية الضوء على الأوضاع الإنسانية والتعليمية في المناطق الواقعة ضمن نطاق عملياتها، مشيرة إلى استمرار المخاطر الأمنية التي تواجه السكان، حتى في محيط المؤسسات التعليمية.

ونقل مركز إعلام الأمم المتحدة عن المتحدثة باسم «اليونيفيل»، كانديس أرديل، أنها رصدت بنفسها مؤشرات على هشاشة الوضع الأمني خلال زيارة ميدانية حديثة إلى المدرسة المتوسطة الرسمية في بلدة تبنين جنوب لبنان، حيث شاركت في جلسة توعية بمخاطر الذخائر المتفجرة.

وأوضحت أرديل أنها سمعت خلال الزيارة أصوات طائرات مسيّرة تحلق في الأجواء، إلى جانب دوي انفجارات على مسافات قريبة، وهو ما يعكس استمرار التهديدات الأمنية التي تحيط بالمدنيين، ويثير مخاوف بشأن سلامة الطلاب والعاملين في المؤسسات التعليمية بالمناطق المتضررة.

موعد انسحاب اليونيفيل من لبنان

وعلى صعيد مستقبل وجودها في لبنان، أكدت «اليونيفيل» أنها ستواصل تنفيذ مهامها خلال الأسابيع المتبقية من ولايتها، بهدف دعم الاستقرار الهش في جنوب البلاد، وذلك قبل انتهاء تفويضها بنهاية العام الجاري، تنفيذاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2790 الصادر في أغسطس 2025.

وحددت البعثة الأممية ثلاثة محاور رئيسية لعملها خلال المرحلة المقبلة، تتمثل في مراقبة التطورات الميدانية وتقديم تقارير محايدة إلى الأمم المتحدة بشأنها، والحفاظ على قنوات التواصل والتنسيق مع الأطراف المعنية للمساعدة في احتواء التوترات ومنع التصعيد، إلى جانب مواصلة دعم القوات المسلحة اللبنانية في جهودها الرامية إلى بسط سلطة الدولة على كامل أراضي الجنوب.

وتضم قوة «اليونيفيل» عناصر من قوات حفظ السلام التابعة لـ45 دولة، وتضطلع منذ عقود بمهام مراقبة وقف الأعمال العدائية، ومساندة انتشار الجيش اللبناني في الجنوب، والإسهام في تنفيذ القرار 1701 الذي صدر عن مجلس الأمن في أغسطس 2006، عقب الحرب بين إسرائيل وحزب الله.

وبحسب الجدول الزمني المعلن، من المقرر أن تبدأ البعثة الأممية انسحابها التدريجي من لبنان اعتباراً من الأول من يناير 2027، على أن تستمر عملية الانسحاب الكامل وإجراءات إنهاء وجودها على مدار العام نفسه.

ويأتي ذلك في وقت لا تزال فيه مناطق جنوب لبنان تواجه تحديات أمنية وإنسانية كبيرة، في ظل استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي في أجزاء من الجنوب، والأضرار الواسعة التي لحقت بالبنية التحتية والمناطق السكنية، فضلاً عن المخاوف من انعكاسات انتهاء مهمة «اليونيفيل» على ترتيبات الاستقرار ومراقبة تنفيذ القرار الأممي 1701.