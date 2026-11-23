حذرت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، من خطورة الاعتداءات التي يمارسها المستوطنون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.

وأدانت المنظمة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم/ الاثنين/ - بشدة الاعتداءات التي استهدفت عددًا من القرى الفلسطينية منها كفر مالك ودير أبو مشعل ودير السودان في محافظة رام الله والبيرة، وما تخللها من إحراق للمركبات، وهدم للمنشآت، ومصادرة للممتلكات، وخط شعارات عنصرية، واصفة هذه الممارسات بجرائم حرب تستدعي المحاسبة.

وأكدت أن هذه الاعتداءات تأتي في سياق سياسات ممنهجة للاستيطان والضم والتطهير العرقي والتهجير القسري تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وممتلكاته، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وجدّدت المنظمة دعوتها إلى المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن الدولي، لاتخاذ إجراءات حازمة للتصدي لسياسة الاستيطان الإسرائيلية غير المشروعة، وتوفير الحماية الدولية اللازمة للشعب الفلسطيني، وضمان مساءلة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحقه أمام المحكمة الجنائية الدولية، بما يضع حدًا للإفلات من العقاب.