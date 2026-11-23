أحيا النجم اللبناني وائل جسار حفلًا غنائيًا مميزًا في القاهرة في الساعات الماضية، وسط حضور جماهيري كبير رفع شعار كامل العدد، في ليلة طربية شهدت تفاعلًا واسعًا من الجمهور.

وقدم وائل جسار خلال الحفل مجموعة من أشهر أغنياته التي ارتبط بها الجمهور، من بينها «مشيت خلاص» و«بتوحشيني» و«ألف وعد»، حيث تفاعل الحضور مع الأغنيات ورددوا كلماتها في أجواء مليئة بالحماس والطرب، بحضور عدد من الفنانين الي جانب المنتج تامر عبد المنعم.

وائل جسار

وعلى صعيد آخر، أحيا النجم اللبناني وائل جسار قبل يومين الحفل الخيري لمؤسسة «راعي مصر»، الذي أُقيم بقصر عابدين، وسط حضور كبير من الشخصيات العامة ونجوم المجتمع.