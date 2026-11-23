يرى عماد متعب، نجم الأهلي السابق، أن الأفضل للجهاز الفني بقيادة الحسين عموتة هو الدفع بعمر الساعي في التشكيل الأساسي أمام بيراميدز، بدلًا من إمام عاشور، في ظل جاهزية الساعي خلال الفترة الأخيرة، وابتعاد إمام عن المشاركة في المباريات الرسمية لفترة.

وأوضح متعب خلال تصريحات تلفزيونية، أن تفضيله مشاركة عمر الساعي لا يعني التقليل من إمكانيات إمام عاشور، مؤكدًا أنه من أهم لاعبي مصر، لكنه يرى أن عودته في مباراة قوية وتحت ضغوط كبيرة قد تكون سلاحًا ذا حدين، إذ يمكن أن يقدم أداءً مميزًا، أو يتأثر بالضغوط ويقع في أخطاء.

وأشار نجم الأهلي السابق إلى أن عمر الساعي قدم مستويات جيدة في آخر مبارياته، وأن استبعاده من التشكيل الأساسي لمجرد عودة إمام عاشور قد يؤثر على حالته النفسية، خاصة في ظل تألقه خلال الفترة الماضية.

وأكد متعب أن إمام عاشور يمكنه المشاركة لمدة شوط كامل، مشددًا على أهمية دوره في المباراة، فيما ترك القرار النهائي للجهاز الفني، باعتباره الأكثر متابعة لحالة اللاعبين ومستوياتهم خلال التدريبات.

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز في مباراة قوية ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، وسط ترقب لقرار الحسين عموتة بشأن التشكيل الأساسي، خاصة في ظل المنافسة على المراكز داخل الفريق قبل المواجهة المرتقبة.