تواصل التصعيد الإسرائيلي في عدد من المناطق الجنوبية اليوم / الاثنين/، حيث تعرضت أطراف بلدة برعشيت في قضاء بنت جبيل لقصف مدفعي متقطع، بالتزامن مع استهداف وادي الحجير ووادي زبقين ووادي السلوقي، إضافة إلى أطراف بلدتي زوطر الشرقية وميفدون، فيما سقطت قذيفة عنقودية بين بلدتي شقرا وميس الجبل.

وسجلت المنطقة المحيطة ببلدة كفرشوبا عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة، في ظل استمرار التحركات العسكرية الإسرائيلية في عدد من المناطق الحدودية.

وفي قضاء النبطية، تعرض حي الحريق في بلدة النبطية الفوقا لقصف مدفعي متقطع، وسط حالة من التوتر في المنطقة نتيجة استمرار الاعتداءات.

وفي حادث منفصل، أصيب مواطن جراء انفجار جسم مشبوه من مخلفات الاحتلال الإسرائيلي، في حي الجامعات الواقع بين النبطية وكفررمان. وعلى الفور، جرى نقله إلى أحد مستشفيات النبطية لتلقي العلاج، حيث وصفت حالته بالمستقرة، فيما لحقت أضرار بالسيارة التي كان يستقلها.

وفي قضاء صور، استهدف قصف مدفعي إسرائيلي أطراف بلدة مجدل زون، في استمرار للاعتداءات التي تطال المناطق الجنوبية.