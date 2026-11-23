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تسببت الأمطار الغزيرة خلال الأيام الماضية في حدوث فيضانات أثرت على نحو 18 ألفا و600 شخص في ثلاث مناطق بإقليم رياو الإندونيسي، وفقا لوكالة إدارة الكوارث بالإقليم.

ونقلت وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية عن مسئول إدارة الطوارئ والإمدادات بالوكالة الإقليمية لإدارة الكوارث والإطفاء جيم جافور قوله إن منطقة روكان هيلير سجلت العدد الأكبر من المتضررين بواقع 17 ألفا و612 شخصا، تلتها كوانتان سينجينجي بـ932 شخصا، ثم روكان هولو بـ57 شخصا.

وأوضح أن الفيضانات اجتاحت 9 قرى في منطقة بانجكو بروكان هيلير، و5 قرى في منطقة إينومان بكوانتان سينجينجي، وقرية واحدة في منطقة تامبوساي بروكان هولو.

وأشار إلى أن منطقتي روكان هيلير ومدينة دوماي أعلنتا حالة التأهب لمواجهة الكوارث الهيدرولوجية والمناخية، بما يشمل الفيضانات والانهيارات الأرضية، مضيفا أن السلطات تدرس إعلان حالة التأهب على مستوى الإقليم بأكمله خلال اجتماع تنسيقي الأسبوع المقبل.

وأكد أن إعلان حالة التأهب من شأنه تسهيل التنسيق وتوزيع المساعدات، داعيا المناطق المتضررة الأخرى إلى اتخاذ الإجراء ذاته.